Récord histórico: 16 chefs buscan el millón de dólares en la nueva “America’s Culinary Cup”

Con un premio de un millón de dólares para el ganador, el programa “America’s Culinary Cup”, lanzado por la cadena CBS, reúne a laureados chefs con estrellas Michelin y marca el gran regreso de Padma Lakshmi.

El programa, que se transmitirá en horario estelar (después de Survivor) y estará disponible en Paramount+, marca un récord histórico, ya que se trata del premio en efectivo más grande en la historia de la televisión culinaria. Este nuevo formato combina la alta cocina con el “ADN de Survivor”, donde los chefs deben usar tácticas, alianzas y decisiones estratégicas para avanzar, según explican los expertos consultados por AP.

El panel de jueces

El jurado está integrado por:

Padma Lakshmi : Presentadora, productora ejecutiva y “voz del público”.

: Presentadora, productora ejecutiva y “voz del público”. Michael Cimarusti : Eminencia en productos del mar y chef con dos estrellas Michelin (Providence).

: Eminencia en y chef con (Providence). Wylie Dufresne: Pionero de la gastronomía molecular y referente técnico.

Competidores de lujo

Uno de los rasgos distintivos de este programa, a diferencia de otros shows, es el alto perfil de los participantes. De los 16 concursantes, se encuentran nada más y nada menos que 6 chefs con estrellas Michelin; 2 ganadores y 14 nominados al premio James Beard; 3 “Best New Chefs” de la revista Food + Wine; 2 medallistas del Bocuse d’Or y Buddha Lo, el primer múltiple ganador de Top Chef, recoge AP.

Los chefs invitados inicialmente provienen de 10 estados: California, Carolina del Norte, Arizona, Illinois, Colorado, Nueva York, Virginia, Texas, Wyoming y Connecticut.

Dinámica de la competencia

El primer episodio es particularmente brutal, con cuatro concursantes eliminados. El primer reto de los 16 chefs es cocinar su plato estrella y luego enfrentarse cara a cara, siendo evaluados por su sabor, creatividad, presentación y técnica.

Los episodios se desarrollan en ubicaciones y cocinas de alta gama equipadas con mármol, hornos de leña, pistolas humeantes y traslados en helicóptero. Los profesionales serán evaluados en categorías específicas como sostenibilidad, salsas, ciencia y tecnología, cocina mundial y postres, entre otros.

Padma enfatiza que el pedigrí de los chefs no importa; se juzga exclusivamente el plato presentado en el momento. “No los juzgo por quiénes son, ni por su origen (…), los juzgo por el plato de comida que me ponen delante”.

Con información de AP

