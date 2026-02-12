Revolución ‘Sin’: El Salón del Vino de París se rinde ante el auge de las bebidas desalcoholizadas

Como abstemia francesa, Justine Bobin sabe lo difícil que puede ser no beber en un país donde el vino, la cerveza y otras bebidas alcohólicas aún lubrican muchas interacciones sociales, incluso si Francia es menos adicta al alcohol de lo que solía ser. “La gente está convencida de que en Francia no es posible divertirse si no se bebe alcohol”, afirma.

Esta es una de las razones por las que Bobin viajó a París esta semana para explorar la creciente gama de bebidas sin alcohol y con bajo contenido alcohólico, principalmente vinos tintos, blancos, rosados ​​y espumosos de toda Europa, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Estos productos se codearon con productores y destiladores consolidados de todo tipo de bebidas alcohólicas en una importante feria internacional para la industria del vino y las bebidas espirituosas.

Cambios en los hábitos de consumo y el mercado internacional

Con lemas que promueven “sin alcohol, sin remordimientos, sin consecuencias” y alientan a los consumidores a “beber diferente”, los productores de las llamadas bebidas sin o con bajo contenido de alcohol buscan sacar provecho de los cambios en los gustos y hábitos, en particular los de los adultos jóvenes más conscientes de los daños del alcohol.

En Estados Unidos , cada vez menos estadounidenses declaran consumir alcohol.

, cada vez menos estadounidenses declaran consumir alcohol. En otros mercados internacionales importantes, una creciente industria de bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol está socavando la hegemonía del alcohol .

o con bajo contenido de alcohol está socavando la . El gobierno francés ofrece indemnizar a los vinicultores que acepten desmantelar sus viñedos para reducir la producción de cosechas que ya no tienen demanda.

Impacto en la industria cervecera y la búsqueda de inclusión

La industria se transforma para ofrecer opciones sofisticadas sin alcohol ideales para quienes cuidan su cuerpo y quieren despertar sin dolor de cabeza. Crédito: AP

El gigante holandés de bebidas Heineken anunció esta semana que eliminará hasta 6.000 puestos de trabajo a nivel mundial para 2028, tras la caída de sus ventas de cerveza el año pasado. Sin embargo, su cartera de bebidas sin alcohol o con bajo contenido en alcohol experimentó un crecimiento de dos dígitos en 18 de sus mercados.

Bobin, musulmana, afirmó que las bebidas sin alcohol pueden ayudar a quienes no beben alcohol y a quienes no lo hacen a pasar tiempo juntos. Probó diversas bebidas sin alcohol para adultos en la feria Wine Paris, buscando algunas para vender en su tienda de delicatessen en la región vinícola francesa de Borgoña.

“Nos permite compartir un momento con la gente incluso sin beber alcohol. Así que pueden beber si quieren, pero nosotros podemos compartir una copa y brindar con ellos”, dijo. “Ofrece una alternativa para todos y une a la gente. Es más bien un producto para la inclusión, creo, para quienes no beben alcohol, y eso es genial”.

Salud y sofisticación: Más allá de una moda pasajera

El consumo de alcohol en Francia se ha desplomado en el último medio siglo: muchos adultos han abandonado el hábito de beber vino con la mayoría de las comidas y los jóvenes, en particular, suelen beber menos y de forma diferente a sus padres. Katja Bernegger, que produce vinos sin alcohol en Austria, dijo que beber poco o nada de alcohol no es una moda pasajera.

“La gente cuida más su cuerpo”, dijo. “Si bebes hoy, probablemente mañana tengas dolor de cabeza, y no quieren tenerlo porque necesitas funcionar, tienes hijos, tienes un trabajo”. Bernegger y su pareja, enóloga, comenzaron a incursionar en los vinos sin alcohol cuando ella estaba embarazada. Dejó de beber, pero extrañaba los sabores del vino.

“Estás ahí parado con tu jugo de naranja o tu Coca-Cola. Estás fuera de lugar. Tienes que explicar por qué no bebes”, dijo. Así que simplemente disfrutas de la mitad de la diversión de la vida. Y por eso necesitamos opciones sofisticadas sin alcohol.

