Tenista Lucrezia Stefanini denuncia amenazas de apostadores previo a su debut en Indian Wells

La primera jornada de la fase clasificatoria del WTA 1000 de Indian Wells se vio empañada luego de que la tenista italiana Lucrezia Stefanini denunciara haber recibido amenazas de apostadores antes de su debut en el torneo.

En un video compartido en sus redes sociales, Stefanini relató los hechos: “Recibí un mensaje de WhatsApp en el que me amenazaron por ganar el partido de ayer. Me amenazaron a mí y a mi familia, mencionando a mis padres, mi lugar de nacimiento y me enviaron la foto de una pistola”.

Este ataque ocurrió justo antes de su encuentro con la andorreña Victoria Jiménez Kasintseva, en el que Stefanini terminó perdiendo 4-6, 6-4 y 6-4. La jugadora, quien ocupa actualmente el puesto N°138 del WTA ranking, destacó que inmediatamente alertó a la organización del torneo, lo que le brindó mayor seguridad.

“Todo el torneo se movilizó para que me sintiera segura. A pesar de todo, luché hasta el final para intentar ganar mi partido, porque no puedo permitir que esta gente me intimide”, comentó la tenista tras su derrota.

Por su parte Ángelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), calificó de “intolerable” la situación y expresó su postura al respecto.

“El envío de imágenes de armas, el conocimiento de información personal y la intimidación hacia un deportista marca un aumento de calidad perturbadora que no tiene nada que ver con el deporte. Quien crea que puede condicionar un partido mediante el miedo… debe saber que ha incurrido en un delito. Este tipo de comportamiento merece una respuesta legal inmediata”, afirmó Binaghi.

Sigue leyendo:

·Tenistas sudamericanos fueron detenidos en Brasil por presuntos insultos raciales

·Carlos Alcaraz tumba a Novak Djokovic y se estrena como campeón de Australia Open

·Lindsey Vonn confirma compleja lesión en la tibia y múltiples cirugías tras accidente