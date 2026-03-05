Alejandro Fernández habla de su pérdida de peso

El cantante mexicano Alejandro Fernández contó que luego de haber sufrido problemas de salud se puso a dieta y comenzó a hacer ejercicios para cuidar su organismo.

En una entrevista con varios reporteros, el Potrillo indicó: “El tema de salud me bajó muchísimo de peso, como 10 kilos”.

En enero de este año, el artista fue hospitalizado producto de una apendicitis. En sus historias de Instagram compartió la noticia para informar a su fanaticada. “Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, escribió en su mensaje.

Esta situación hizo que decidiera mejorar varios de sus hábitos para cuidar su salud, según comentó.

Alejandro Fernández habla de su nueva sobrina

La conversación con los reporteros incluyó el tema de la llegada de Isabella, hija de su hermano Vicente Fernández Jr. y Mariana González. El nacimiento de la niña ha llenado de alegría a la familia y representa otro momento especial que viven juntos.

“La conocí en fotos”, comentó a los periodistas sobre la nueva integrante de la familia.

Tras 16 años de relación con su pareja, Karla Laveaga, el Potrillo descartó que tengan planes de casarse. Comentó que el amor es lo que más los une y que ha durado más en esta relación que cuando estuvo casado formalmente.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría tener más hijos con Karla, respondió que “no sabe”, dejando la posibilidad abierta al no dar un “no” rotundo.

Por último, compartió que disfruta mucho de su rol de abuelo y que siempre intenta estar presente y cumplir con su familia.

