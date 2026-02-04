Alejandro Fernández vuelve a los escenarios tras ser operado de emergencia

El cantante Alejandro Fernández regresó a los escenarios semanas después de haber sido sometido a una cirugía por apendicitis.

‘El Potrillo’, como también es conocido, en el Palenque de la Feria Estatal de León 2026, donde fue recibido con una ovación que marcó su regreso oficial a los escenarios este año.

El pasado 10 de enero, Alejandro Fernández preocupó a sus fans al informar que había sido intervenido quirúrgicamente de urgencia por una apendicitis. El artista se sometió a la cirugía y se recuperó completamente, lo que le permitió cumplir con sus compromisos profesionales.

El hijo de Vicente Fernández estuvo en óptimas condiciones para presentarse en el Palenque de la Feria Estatal de León 2026, siendo esta su primera presentación del año.

“Esta es mi primera fecha del año y como dice el dicho: ‘Lo que bien empieza, bien acaba’. Espero que ustedes me den la suerte (para que el año sea bueno)”, expresó ante los asistentes, según reportó el programa Ventaneando.

Luego de la cirugía, el cantante se comunicó con sus fans para informar que su cirugía había salido bien. El intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ compartió una publicación en sus historias de Instagram para aclarar su estado de salud: “Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, aseguró.

Alejandro Fernández demostró que, aunque fue sometido a una cirugía, está dispuesto a ofrecer un show de altura para sus fans. Además, durante el show, el hijo de Vicente Fernández homenajeó al productor Pedro Torres, fallecido recientemente. El cantante le dedicó unas palabras al productor antes de interpretar el tema ‘Loco’.

“Queridísimo Pedro, haz donde estés… Esta canción que tanto te gustaba y que me hiciste el favor de hacer este video”, expresó Alejandro Fernández, provocando una ovación respetuosa y cargada de emoción

