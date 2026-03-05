Ana Patricia Gámez será colaboradora en la cadena Telemundo

Ana Patricia Gámez fue contratada como colaboradora de la cadena Telemundo, una noticia que ha emocionado a los seguidores de la presentadora mexicana de televisión, debido a que tenían algunos meses sin verla en pantalla por el fin del programa Enamorándonos USA, que transmitía Unimás y en donde también participaba el chileno Rafael Araneda.

La confirmación de este nuevo ingreso a la empresa se dio a través de redes sociales. En shows como En Casa con Telemundo y Hoy Día anunciaron que la ex reina de belleza entra a la plantilla del canal.

Aleyda Ortiz se encargó de compartir la información en el programa: “La bomba va a explotar. Se los cuento señores, presten atención: Ana Patricia Gámez se une a Telemundo como colaboradora oficial. Mañana la verán en Hoy Día y nos dará todos los detalles de lo que estará haciendo aquí en Telemundo. A mí me resta decirle: Bienvenida Ana a nuestra familia”.

Chiky Bombom se alegró y le dio también unas palabras de bienvenida a Ana Patricia, a quien además le deseó lo mejor.

Ana Patricia Gámez se une a Telemundo

En Hoy Día, por otra parte, escribieron en Instagram: “¡Les tenemos una sorpresa! Ana Patricia Gámez se integra oficialmente como colaboradora de Telemundo. ¡Bienvenida a la familia! Además, la guapa conductora nos acompañará mañana viernes 6 de marzo en Hoy Día con un gran anuncio, ¿qué será? ¡Te esperamos a partir de las 8AM/7C por Telemundo!”.

Con esto, dejan ver que será este viernes cuando se conozca con exactitud la labor que hará la presentadora de televisión.

Sin embargo, a muchos les ha encantado esta contratación por el carisma que caracteriza a la mexicana, quien ha tenido una trayectoria ascendente y sólida en la industria del entretenimiento.

Su salto a la fama ocurrió en 2010, cuando se coronó como la ganadora de la cuarta edición del exitoso reality Nuestra Belleza Latina. A partir de ese momento, su talento y naturalidad le abrieron las puertas de Univision, donde se consolidó como una de las conductoras principales de Despierta América durante ocho años.

Posteriormente, Ana Patricia asumió el reto de liderar el programa de citas Enamorándonos USA, donde su química con el público y su compañero Rafael Araneda reafirmó su estatus como una de las presentadoras más influyentes de la televisión en español.

