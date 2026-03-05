Detienen a 76 personas tras partido de Copa Sudamericana en Paraguay

Al menos 76 personas fueron arrestadas durante el operativo de seguridad desplegado por el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana en el que Club Olimpia venció por 1-0 a Sportivo Trinidense, informó este jueves la Policía Nacional.

Los controles se realizaron en los alrededores del Estadio Defensores del Chaco, donde las autoridades también detuvieron a 25 menores de 18 años. Entre ellos se encontraba un joven que portaba 48 paquetes de cocaína, mientras que otros intentaron ingresar al recinto sin la compañía de un adulto responsable.

Según el reporte policial, otras 25 personas fueron arrestadas tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia. Estas personas fueron liberadas una vez finalizado el encuentro.

Las autoridades confirmaron que los operativos policiales continuarán este jueves, cuando está previsto el enfrentamiento entre Club Nacional y Recoleta FC, también correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

