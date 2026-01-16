Revelan el nombre del nuevo álbum de BTS

La banda surcoreana BTS comenzó el 2026 con el anuncio de su regreso. A través de un video, los siete integrantes de la banda confirmaron que sacarían un nuevo álbum y que anunciarían una gira mundial.

Ahora, el sello discográfico BigHit Music ha revelado que el nuevo álbum se titulará ‘ARIRANG’. Este sería el primer álbum que la banda saca en cuatro años, pues sus integrantes tuvieron que poner una pausa al proyecto para poder cumplir con el servicio militar de su país.

‘ARIRANG’ estará oficialmente disponible en todas las plataformas a partir del 20 de marzo, pero BigHit Music también informó que los más fanáticos podrán pre-ordenar el álbum en físico a partir de este viernes 16 de enero.

“Apoya a BTS comprando ahora, no te arrepentirás”, escribió el sello discográfico en la publicación de Instagram.

Por otro lado, ya la banda y su equipo han anunciado las fechas y locaciones de su gran gira, la cual sucederá entre 2026 y 2027. La venta de entradas para estos shows comenzará el próximo 22 de enero, para los fanáticos que sean parte de ARMY Membership, y la venta general está programada para el 24 de enero.

El ‘BTS World Tour’ comenzará el 9 de abril en Goyang, una ciudad cerca de Seúl, en Corea del Sur. Además de esa primera fecha, tienen otros dos shows confirmados en esa misma ciudad.

Además de fechas en Asia, BTS visitará Europa, América Latina, Norteamérica y Oceanía.

Los shows en Estados Unidos están divididos en dos partes. La primera será entre abril y mayo, y la segunda entre agosto y septiembre. Visitarán Tampa, El Paso, Stanford, Las Vegas, East Rutherford, Foxborough, Baltimore, Arlington, Chicago y Los Ángeles.

Sigue leyendo:

• Ariana Grande y Jonathan Bailey protagonizarán el musical ‘Sunday In The Park With George’

• ‘People We Meet On Vacation’ alcanzó 17.2 millones en su semana de estreno

• Desde la Odisea de Nolan hasta la secuela de ‘The Devil Wears Prada’: las películas más esperadas del 2026