Kylian Mbappé viajó a España para segunda opinión sobre lesión de rodilla

Kylian Mbappé ha sufrido un esguince en su rodilla y viajó a París para tener una segunda opinión médica de cara al final de temporada y a llegar bien para el Mundial 2026.

De acuerdo a reportes, el viaje de Mbappé a Francia es por decisión de Nico Mihic, responsable del cuerpo médico, y trabaja su recuperación en París con preparadores del club antes de volver el viernes a la capital de España.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó que el club está con Mbappé en su viaje y que las sensaciones son positivas.

“Hablo con él todos los días”, reconoció Arbeloa en rueda de prensa. “Tenemos controlado lo que le pasa, como está, que cada día va mejor y es un proceso en el que vamos viendo día a día sus sensaciones. A día de hoy son todo buenas noticias y cada vez está mejor”, añadió.

Esto deja la puerta abierta a la opción de que el regreso de Mbappé se pueda producir el próximo miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

La ausencia de Mbappé se ha notado en el Real Madrid que suma dos derrotas consecutivas sin goles por LaLiga y está a cuatro puntos del Barcelona por el liderato.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid statement on Kylian Mbappé injury.



“After the tests carried out on our player Kylian Mbappé by French medical specialists, under the supervision of the Real Madrid Medical Services, the diagnosis of sprained left knee and the suitability of the… pic.twitter.com/ZIfyZ7hSFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 2, 2026

Jude Bellingham sigue recuperándose en Inglaterra

Para la eliminatoria está descartado Bellingham, que se recupera en Londres de su dolencia muscular. Arbeloa aclaró el procedimiento que se sigue desde el club, para descartar que haya sido por deseo de los dos jugadores la forma de proceder.

“Todo lo referente a las lesiones, tanto de Bellingham como de Mbappé, están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y el departamento de preparación física del club”, explicó.

“Bellingham y Mbappé han estado en Londres y en París con profesionales del Real Madrid de servicio médico y departamento físico. Todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid”, dijo Arbeloa.

