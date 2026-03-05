Lee Isaac Chung abandona la dirección de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’

El cineasta Lee Isaac Chung ya no será el director de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ que está preparando Warner Bros.. Esta noticia llega al mismo tiempo que existen muchas dudas sobre cómo trabajará el conglomerado en los próximos meses tras confirmarse su venta a Paramount.

Según informa ‘Deadline’, el director estadounidense abandonó el proyecto de forma amistosa y un representante de Warner Bros. atribuye su salida a “diferencias creativas”. Este proyecto se está desarrollando junto con LuckyChap, la productora fundada por Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr.

En un comunicado difundido por Warner y LuckyChap, se explica: “Lee Isaac es un talento cinematográfico excepcional, cuya visión y colaboración han sido invaluables para Warner Bros. y LuckyChap a lo largo de esta trayectoria. Nuestra experiencia con él no ha hecho más que avivar nuestro entusiasmo por colaborar en futuros proyectos”.

Chung comenzó su carrera en el cine independiente y luego dio un salto a Hollywood. Se hizo popular con ‘Minari’, película que estrenó en 2020 y con la que consiguió seis nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Director y Mejor Guion Original. Su relación con proyectos de mayor presupuesto comenzó al dirigir ‘Twisters’ (2024).

¿Qué se sabe sobre la precuela de ‘Ocean’s Eleven’?

La precuela de ‘Ocean’s Eleven’ se ha estado trabajando desde hace varios años, y originalmente, en 2022, su director iba a ser Jay Roach. Esto quiere decir que la salida de Chung es el segundo cambio de director que tiene la película.

El guion de esta precuela fue hecho por Carrie Solomon, conocida por haber escrito la comedia romántica ‘A Family Affai’, que estrenó Netflix en 2024. Aunque el guion está hecho, aún no se ha compartido una sinopsis o cuál será la trama de esta película. Tampoco se sabe cuándo comenzará el rodaje, quién será el nuevo director y, mucho menos, cuándo estrenará.

Lo que sí sigue en pie es que Margot Robbie será parte del elenco, al igual que figura como productora ejecutiva.

Hay que recordar que la primera película de esta franquicia, ‘Ocean’s Eleven’, estrenó en 2001. En 2004 se estrenó ‘Ocean’s Twelve’ y en 2007 ‘Ocean’s Thirteen’. Además, Warner Bros. también desarrolló un spin-off de la trilogía, el cual tituló ‘Ocean’s Eight’ (2018) y fue protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway.

