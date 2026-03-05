Marruecos se queda sin DT a menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026

La Selección de Marruecos, considerada uno de los favoritos a llevarse el título de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, se queda sin director técnico a menos de cien días del inicio de la justa.

La federación marroquí confirmó que Walid Regragui, de 50 años, quien dimitió tras la Copa Africana de Naciones, dejará de ser el entrenador del equipo absoluto.

🚨🇲🇦 Official: Walid Regragui leaves his job as Morocco head coach, three months before the World Cup. pic.twitter.com/KFcL5njCkB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2026

El presidente de la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró que “lo que importa no son las personas, sino el trabajo institucional”, en su primer comentario sobre las informaciones que apuntan a la salida del actual seleccionador.

“Nuestra selección nacional ocupa actualmente el octavo puesto en el ranking mundial y nuestro objetivo en el Mundial es mantener el mismo enfoque, metodología y nivel”, sentenció el directivo.

Fin de una etapa histórica

La salida del técnico supone un giro de guion importante en la planificación del combinado africano. Regragui había sido el gran arquitecto del éxito reciente de Marruecos, especialmente tras conducir al equipo a unas históricas semifinales en el Mundial de 2022, un hito sin precedentes para el fútbol africano.

Sin embargo, la polémica derrota en la última final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal (1-0) significó un punto de inflexión en la federación que, finalmente, ha decidido destituirlo.

El futuro de Regragui parece apuntar de nuevo al fútbol de clubes. Según informa ‘Footmercato’, el técnico ya habría recibido los primeros contactos desde equipos de ligas europeas, especialmente de España e Inglaterra. Lo que sí parece descartado, por ahora, es un destino en ligas como Arabia Saudí o Qatar.

Nombres para el sustituto

La Federación marroquí barajó diferentes posibilidades para ocupar el cargo. Nombres como Xavi Hernández o Xabi Alonso fueron sondeados. Sin embargo, quien más cerca estuvo fue Jorge Sampaoli.

El técnico argentino llegó a un acuerdo verbal para dirigir Marruecos, pero finalmente no se concretó. A falta de confirmación oficial, el susituto de Regragui será Mohamed Ouahbi.

El actual seleccionador sub-20 representa una apuesta continuista dentro de la estructura federativa y asumiría el reto de preparar al equipo para la gran cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La tarea no será sencilla. Marruecos afrontará el torneo con un grupo exigente en el que coincidirá con Brasil, Escocia y Haití. El objetivo inicial será superar la fase de grupos y mantener el impulso competitivo que el combinado norteafricano ha mostrado en los últimos años.

