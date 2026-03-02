Muere Dominiq Ponder, figura del fútbol americano universitario, tras un accidente vial

La estrella del fútbol americano universitario, Dominiq Ponder, murió el pasado domingo en horas de la madrugada tras sufrir un accidente de tránsito en el condado de Boulder, Colorado.

El mariscal de campo de 23 años conducía un auto modelo Tesla 2023. De acuerdo con la Patrulla Estatal de Colorado, Ponder habría perdido el control en una curva y se estrelló contra una barrera de contención.

Tras el primer impacto, colisionó contra un poste eléctrico y rodó por una pendiente en incendiarse. Dominiq fue declarado muerto en el lugar por las autoridades.

Aunque no está confirmado, la investigación preliminar apunta a que el exceso de velocidad fue el detonante del accidente.

Por su parte, el director deportivo deportivo de Colorado Buffaloes, Fernando Lovo, lamentó la muerte del prospecto por medio de un comunicado. “Toda la familia CU Athletics está devastada por el trágico fallecimiento de Dominiq Ponder“, indicaron.

“Él personificó los valores de pasión, entusiasmo, liderazgo, dureza e inteligencia que eran venerados por sus compañeros de equipo y entrenadores por igual. Nuestros corazones están con su familia y con todos sus compañeros de equipo durante este momento difícil”, añadió.

The Colorado Football family mourns the passing of Dominiq Ponder.



We honor his life, his spirit, and the light he brought to Boulder.



Forever a Buffalo.https://t.co/FwASG1uM8I pic.twitter.com/yGSLOXZCYC — Colorado Buffaloes Football (@CUBuffsFootball) March 2, 2026

A través de sus redes sociales, la leyenda y entrenador de Colorado, Deion Sanders, lamentó la muerte de Ponder. “Dom era uno de mis favoritos. Fue amado, respetado y un líder nato. Recemos por todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de estar en su presencia. Señor, estás recibiendo un buen 1″, redactó en X.

God please comfort the Ponder family, friends & Loved ones. Dom was one of my favorites! He was Loved, Respected & a Born Leader. Let’s pray for all that knew him & had the opportunity to be in his presence. Lord you’re receiving a good 1. Comfort us Lord Comfort us. #CoachPrime pic.twitter.com/2R7BAVyZ8u — COACH PRIME (@DeionSanders) March 1, 2026

Dominiq Ponder nació en Opa Locka, Florida, donde destacó como mariscal de campo en la secundaria. Su carrera universitaria comenzó en el programa Bethune‑Cookman.

En 2024, Ponder fue transferido Colorado Buffaloes. Ahí estuvo dos temporadas al mando de Deion Sanders. Aunque no jugó en 2024, pero al año siguiente participar en dos encuentros.



