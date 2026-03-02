Shakira batió récord de asistencia con su concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

La cantante colombiana Shakira batió récord de asistencia con su concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México. La barranquillera se presentó en este importante escenario como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

En este concierto la artista colombiana logró reunir un total de 400,000 espectadores en el Zócalo de Ciudad de México. De acuerdo con el gobierno de la capital mexicana, fue el mayor número de asistentes convocados en la principal plaza pública del país.

Shakira logró superar el número de asistentes a conciertos gratuitos previos ofrecidos en el Zócalo. La colombiana superó las cifras de 300,000 asistentes que reunieron Los Fabulosos Cadillacs en 2023, los 280,000 que logró Grupo Firme en 2022 e incluso los 230, 000 que convocó Paul McCartney en 2012.

Shakira rompió su propia marca al superar los 210 mil espectadores que logró reunir en su debut en el Zócalo en 2007.

El concierto de Shakira no solo contó con canciones de su más reciente álbum, sino que también contó con clásicos de su repertorio como ‘Estoy Aquí’, ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Waka Waka’.

Antes de su concierto en la Plaza Constitución, Shakira dedicó un mensaje de agradecimiento a sus fans y llamó a México su “casa”.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada. Gracias por toda la emoción, toda la alegría que me han hecho sentir. Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana hoy aquí en el Zócalo y para siempre somos uno”, dijo la afamada artista.

La relación de Shakira con México ha estado marcada por grandes éxitos durante los últimos años. Con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, agotó 13 fechas con llenos totales y vendió alrededor de 800 mil boletos, de acuerdo con datos de la promotora Ocesa.

Tras este enorme éxito, la barranquillera continuará con su gira. En esta nueva etapa la artista recorrerá Asia y Medio Oriente con fechas confirmadas en Aqaba (Jordania), Doha (Qatar), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi.

El próximo 7 de abril, la artista hará historia (nuevamente) al presentarse en las Pirámides de Guiza, una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo. Shakira se presentó en las Pirámides de Guiza en 2007 convirtiéndose en la primera artista latinoamericana en cantar en este escenario y también se convertirá en la primera artista en hacerlo dos veces.

