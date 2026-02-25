Shakira volverá a cantar en las Pirámides de Giza luego de casi 20 años

La cantante colombiana Shakira se presentará en concierto en las Pirámides de Giza de Egipto el próximo 7 de abril.

Este concierto formará parte de la nueva etapa de su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’ con la que recorrerá varios países de Medio Oriente. La artista confirmó su presentación en este icónico espacio en un video en el que habló árabe de manera fluida.

Este anuncio es histórico en la carrera de Shakira ya que además de ser la primera artista latinoamericana en presentarse en las Pirámides de Giza, es también la única artista en hacerlo dos veces.

Shakira se presentó en 2007 en las Pirámides de Giza, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo y la única que sigue en pie. Shakira conquistó Medio Oriente hace casi 20 años cuando realizó su gira mundial para presentar su álbum Oral Fixation 2.

Shakira tiene previsto varios conciertos por el continente asiático en abril con fechas confirmadas en Aqaba (Jordania), Doha (Qatar), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi.

La gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’ ha sido uno de los mayores éxitos en la carrera de Shakira. La artista rompió un récord Guinness con la gira más taquillera de todos los tiempos entre artistas hispanos. La gira comenzó el 11 de febrero de 2025 y continúa con fechas en 2026, recaudó $421,6 millones de dólares y vendió 3,3 millones de boletos en 86 shows, según cifras reportadas a Billboard Boxscore.

Shakira acumuló otro logro en su carrera esta semana al recibir su primera nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll. La nominación de Shakira figura con la de otros artistas como: The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Oasis, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Pink, Sade, Joy Division/New Order, Luther Vandross, Melissa Etheridge, New Edition y Wu-Tang Clan.

