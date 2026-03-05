Venus Williams pierde en primera ronda de Indian Wells a 30 años de su debut en el tenis

El regreso de la estadounidense Venus Williams (554ª WTA) a Indian Wells fue truncado por Diane Parry.

La jugadora francesa, 111ª del ranking WTA, se aisló por completo de todo lo que generaba la figura de la mayor de las hermanas más famosas del deporte, cumplió con su parte en el rectángulo de juego y le mostró la puerta de salida por 6-3, 6-7 (4) y 6-1, en 2h 21min de juego.

Diane Parry closes out Venus Williams 6-3, 6-7, 6-1 in the first round 👏 #indianwells pic.twitter.com/9MpxqiGSnw — Tennis Channel (@TennisChannel) March 6, 2026

La legendaria norteamericana, de 45 años de edad, ex número uno del mundo y campeona de 23 títulos de Grand Slam, siete de ellos en la modalidad de singles, fue invitada por la organización del tercer WTA 1000 de la temporada por tratarse de la trigésima edición desde su debut en este torneo, recordando que jugó por primera vez aquí en 1997 y alcanzó la cuarta ronda con apenas 17 años.

No todo fue color de rosas en la relación de las Williams con Indian Wells, pues ellas boicotearon el certamen y se ausentaron por años luego de haber sido acusadas de arreglar sus encuentros. Sin embargo, primero Serena y luego Venus, reaparecieron en 2015 y 2016 respectivamente, poniéndole fecha de vencimiento a la disputa.

Nueva participación en Indian Wells

Dos años después de su última participación, la dueña de 49 trofeos WTA saltó por décima oportunidad a disputar el certamen en el paraíso del tenis. Sin embargo, jugó un partido discreto, alternando buenas y malas, pero fue superada por la consistencia de la tenista gala, quien ingresó al cuadro principal a través de la ronda clasificatoria, (venció a la estadounidense Elizabeth Mandlik y la neozelandesa Lulu Sun) y tomó protagonismo en el estadio central del Indian Wells Tennis Garden.

Venus es sinónimo de grandeza. Luchó como lo hizo durante toda su carrera y demostró vigencia pese a la derrota. Se despidió con la frente en alto de un campeonato que no pudo conquistar y se quedó, por el momento, sin celebrar la victoria 820 de su carrera.

En tanto, Parry se clasificó para la segunda ronda y continuará su andar por el desierto californiano enfrentando a otra norteamericana, Madison Keys, 15ª sembrada del evento

