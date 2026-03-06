Asesino de niña ahora casi mató a paciente en hospital psiquiátrico: acusación en Nueva York

David Trebilcock, hombre que fue declarado “no responsable por enfermedad o defecto mental” de apuñalar a muerte a una niña hija de su novia, ahora fue acusado de intentar matar a una paciente en el hospital psiquiátrico donde está detenido en Nueva York.

Trebilcock volvió a prisión esta semana para enfrentar los nuevos cargos. Según los investigadores, el paciente de 44 años pateó, golpeó y pisoteó la cara y la cabeza de una mujer la madrugada del lunes en el Capital District Psychiatric Center en Albany, reportó News Channel 2.

La víctima de 55 años, quien también es paciente en ese hospital, resultó gravemente herida y se encuentra en estado crítico pero estable en el Albany Medical Center, en la capital estatal. Trebilcock fue enviado a la cárcel del condado tras ser acusado de intento de homicidio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En julio de 2011 Trebilcock apuñaló fatalmente a la niña gemela Lauren Belius de 6 años en su hogar en Sherrill, mientras su madre era su pareja. Según la Policía Estatal de Nueva York (NYSP), luego se acuchilló a sí mismo.

Fue trasladado al Hospital St. Elizabeth para recibir tratamiento por heridas de arma blanca. En ese momento la policía no encontró ninguna indicación de problemas de salud mental previos ??que pudieran haber presagiado el comportamiento de Trebilcock, publicó New Haven Register en 2011.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

