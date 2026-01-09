Paciente armado muere baleado por la policía en hospital en Nueva York

Oficiales de la Policía de Nueva York dispararon fatalmente a un paciente después de que, según las autoridades, se atrincherara con otras dos personas en una habitación de hospital en Brooklyn, armado con un cuchillo.

NYPD indicó que el sospechoso de unos 60 años, cuyo nombre no ha sido divulgado, había sido ingresado en el Hospital NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist en Park Slope en algún momento del miércoles, pero se desconoce cómo obtuvo el arma o si tenía alguna relación con las personas a las que retuvo en la habitación.

Ayer la policía respondió a varias llamadas alrededor de las 5:30 p.m. que reportaban a un hombre violento armado con un cuchillo en el 8vo piso del hospital. Cuando llegaron los agentes el sospechoso se encerró en una habitación con un paciente de edad avanzada y un empleado de seguridad del hospital, informó el subjefe de NYPD, Charlie Minch.

El personal informó a los agentes que el sospechoso se había autolesionado y amenazó con herir y hasta matar a miembros del personal, según las autoridades. Los agentes vieron sangre en las paredes y el suelo de la habitación.

Las autoridades indicaron que el sospechoso apareció en la puerta con un arma ensangrentada y se negó durante más de 3 minutos a obedecer las órdenes de los agentes de que la soltara. Además intentó repetidamente cerrar la puerta a la fuerza mientras las dos personas permanecían atrapadas dentro.

Los agentes intentaron intervenir y, cuando el sospechoso se abalanzó sobre ellos con el arma, la policía utilizó una pistola eléctrica Taser, según las autoridades. Pero no fue efectiva y el hombre continuó intentando cerrar la puerta.

La policía pasó varios minutos más intentando abrir la puerta a la fuerza y ​​continuó dando órdenes verbales, dijo Minch. El sospechoso volvió a avanzar hacia los agentes con el arma y estos utilizaron más pistolas Taser, que tampoco funcionaron, para detenerlo. Fue entonces cuando los agentes dispararon sus armas de fuego, hiriendo al sospechoso, dijo Minch. Fue declarado muerto en el lugar y la policía recuperó el cuchillo dentro de la habitación del hospital.

La situación dejó a algunos pacientes conmocionados y a otros buscando refugio. “Estoy muy sorprendida… porque normalmente se aseguran de que todos estén seguros al entrar”, dijo a ABC News Kimberly Ramos. “Y revisan a todo el mundo… así que no sé cómo pudo haber sucedido algo así”.

La Oficina del Fiscal General de Nueva York pasa a investigar el caso como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

Watch as NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Brooklyn. https://t.co/CL5b0YEns9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) January 9, 2026

En un caso similar, esta semana Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados tres parientes muertos.

En diciembre un joven paciente latino fue acusado de atacar a dos empleados de un hospital en Long Island (NY), dejando a un guardia de 62 años con soporte vital. En noviembre un hombre hispano de 45 años armado con cuchillo murió baleado en un confuso incidente en la sala de urgencias de un hospital del condado Orange en Nueva York. Esa misma semana también un joven entró armado al Hospital Mount Sinai en Manhattan (NYC) y poco más tarde murió en el mismo centro de salud tras ser baleado por la policía en una calle cercana.

En octubre Raquel Haughton fue arrestada por segunda vez en relación con la muerte de Cynthia Vann, paciente de 55 años golpeada en el Hospital Lincoln de El Bronx (NYC) el mes pasado. En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.

