Ben Stiller pide a la Casa Blanca que elimine clip de “Tropic Thunder” de una propaganda sobre Irán

El actor Ben Stiller pidió a la Casa Blanca que elimine un fragmento de la película Tropic Thunder de una propaganda a favor de los ataques de la Administración de Donald Trump en Irán.

En un video publicado en las redes sociales de la Casa Blanca se utilizaron fragmentos de películas y series como Gladiator, Braveheart, Iron Man, Breaking Bad, Deadpool y Top Gun. En el montaje también utilizaron imágenes reales de ataques de drones y una voz en off que proclama una “victoria impecable”.

Entre los fragmentos utilizados por la Casa Blanca para este video se incluyó una parte de la película Tropic Thunder, protagonizada por Stiller en 2008.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Tras la publicación del video propagandístico de la Casa Blanca, el actor respondió pidiendo la eliminación del fragmento de su película y argumentó que nunca se dio permiso para que el gobierno usara la película con estos fines.

“Hola, Casa Blanca, por favor, eliminen el clip de Tropic Thunder . Nunca les dimos permiso y no tenemos ningún interés en formar parte de su maquinaria de propaganda. La guerra no es una película”, escribió Stiller en su cuenta en la red social X,

La Administración de Donald Trump parece no tener ningún inconveniente en utilizar material con derechos de autor reservados para sus propagandas políticas. La Casa Blanca ha usado canciones y, como en este caso, fragmentos de películas sin autorización de los dueños de los derechos.

Este material ha sido usado en videos que promueven las redadas de ICE en contra de los inmigrantes indocumentados y, como en este caso, el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las cantantes Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo exigieron que se eliminara el uso de sus canciones en videos que promovían las redadas de ICE. Radiohead exigió a ICE retirar su música de una de sus propagandas, mientras que Kenny Loggins solicitó que se eliminara su éxito de Top Gun, “Danger Zone”, de un video de octubre que mostraba un avión de combate atacando a manifestantes.

