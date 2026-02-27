Jhayco lanza mensaje por la polémica con Cazzu

Una gran polémica se ha generado por el tema “Rosita”, en el que Rauw Alejandro y Jhayco hablan del drama que ha vivido Cazzu con Christian Nodal. La frase que ha desatado esta situación es: “contigo me caso a lo Christian Nodal”, dando a entender que luego de que el mexicano terminó con Cazzu consiguió rápidamente el amor con Ángela Aguilar y decidió unirse en matrimonio con ella.

Ante el revuelo, Jhayco ha publicado un extenso comunicado en el que afirmó: “En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que tod@s los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán”.

El artista también dijo que lamenta cómo han intentado dañar el trabajo que hizo junto a Rauw Alejandro y que su intención nunca fue ofender a la argentina.

“Lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe. Yo salí de una mujer y ella puede dar fe de mi persona; fuera de eso no controlo la narrativa ni lo que puedan pensar de mí”, señaló.

Destacó que este tema es también importante porque supuso una reconciliación entre Rauw y él. “Nadie tendrá la razón verdadera nunca porque esto se basa de pensamientos y opiniones. Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar que es buena ‘música’ ya yo no estoy para bochinches ni tengo la necesidad de controversias o batallas sin sentidos porque reconozco y sé lo que aporto a la industria como creador y creativo”, escribió.

Rauw Alejandro también habla de la polémica con Cazzu

El intérprete de “El efecto” lanzó también hace unos días un mensaje en su cuenta en X en el que lamentó todo el revuelo que ha generado su reciente tema.

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”, escribió en la plataforma.

Hace unos días, Cazzu publicó un mensaje en el que criticaban la referencia que incluyeron en el tema y pidió un alto a este tipo de acciones.

“Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones’. En este mundo, en este género, la mayoría negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón”.

Todo esto ha generado un intenso debate en redes sociales, algunos considerando que lo ocurrido no fue tan grave y otros dando su respaldo a la rapera.

