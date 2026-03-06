Cómo saber si tengo piedras en los riñones: 3 señales previas al dolor intenso

Los cálculos renales, también conocidos como piedras en los riñones, son más comunes de lo que muchas personas imaginan. De acuerdo con datos del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1 de 11 personas en Estados Unidos experimentará este problema en algún momento de su vida.

En múltiples casos, los cálculos permanecen en el riñón sin causar molestias. Sin embargo, cuando comienzan a desplazarse hacia el uréter (el conducto que transporta la orina hacia la vejiga) pueden aparecer síntomas que anticipan el dolor intenso.

Tienes piedras en los riñones: 3 señales que advierten antes del dolor intenso

Estas formaciones sólidas se crean cuando minerales y sales presentes en la orina, como el calcio o el ácido úrico, se concentran y se cristalizan dentro del riñón, explica el portal médico Healthline. Las piedras pueden ser diminutas, pero otras van creciendo progresivamente.

1. Necesidad urgente o frecuente de orinar

Una de las señales tempranas puede ser sentir la necesidad de ir al baño con más frecuencia de lo habitual.

Esto ocurre cuando el cálculo empieza a moverse hacia la parte inferior del tracto urinario. En ese momento, puede provocar irritación en las vías por donde pasa la orina, lo que genera una sensación constante de urgencia.

Algunas personas describen la sensación como si tuvieran que correr al baño repetidamente, incluso durante la noche. Este síntoma también puede confundirse con una infección urinaria, por lo que es importante prestar atención a otros cambios en el organismo.

2. Orina turbia o con olor fuerte

Otra señal temprana puede observarse en la apariencia de la orina. En condiciones normales, la orina suele ser clara o de color amarillo pálido.

Cuando se vuelve turbia, espesa o con olor más fuerte de lo habitual, podría indicar que algo está ocurriendo en el sistema urinario.

En algunos casos, este cambio se relaciona con infecciones urinarias asociadas a los cálculos renales. La turbidez puede deberse a la presencia de pus o bacterias, mientras que el olor intenso puede aparecer cuando la orina está más concentrada.

3. Orinar en pequeñas cantidades

Cuando un cálculo es más grande, puede quedar atrapado en el uréter y bloquear parcialmente el flujo de orina. En estas situaciones, la persona puede notar que, a pesar de tener ganas de orinar, solo logra expulsar pequeñas cantidades cada vez.

Este síntoma puede indicar que la orina no fluye con normalidad debido a una obstrucción. Si el flujo se detiene por completo, se trata de una situación que requiere atención médica urgente.

Cómo es el dolor cuando la piedra se mueve

El dolor asociado a los cálculos renales se conoce como cólico renal y suele aparecer cuando la piedra comienza a desplazarse por el uréter.

Se caracteriza por ser repentino, intenso y en oleadas. Generalmente empieza en el costado o la parte baja de la espalda, debajo de las costillas, y puede irradiarse hacia el abdomen o la ingle a medida que la piedra avanza.

Cada episodio de dolor puede durar varios minutos y repetirse mientras el uréter intenta empujar el cálculo hacia afuera. Algunos comparan el dolor con dar a luz, por lo que es considerado uno de los más fuertes que se puede experimentar.

Los expertos médicos aconsejan prestar atención a las señales tempranas, como cambios en la orina o en la frecuencia al ir al baño, ya que puede ayudar a identificar el problema antes de que aparezca el dolor más fuerte.

Generalmente, el dolor por piedras en los riñones empieza en el costado o la parte baja de la espalda, debajo de las costillas, y puede irradiarse hacia el abdomen o la ingle. Crédito: Shisu_ka | Shutterstock

