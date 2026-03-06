Con Edison ofrece descuentos de hasta $173 al mes en electricidad en Nueva York

El proveedor eléctrico Con Edison ofrece descuentos de hasta $173 al mes en facturas de electricidad para ciertos hogares en Nueva York mediante su programa de ayuda energética.

Su programa Programa de Asequibilidad Energética (EAP) es una iniciativa dirigida principalmente a familias de bajos ingresos que ya reciben ciertos beneficios públicos.

De acuerdo con la compañía y el estado de Nueva York, su objetivo consiste en aliviar la carga de las facturas de servicios públicos en un momento en que el costo de la energía se mantiene como una preocupación para muchos hogares.

Cómo funciona el programa de descuentos de Con Edison

El Programa de Asequibilidad Energética (EAP) es una iniciativa aprobada por el estado de Nueva York que permite reducir las facturas mensuales de electricidad y gas para clientes elegibles.

Con Edison aplica los descuentos directamente a la factura del cliente y pueden alcanzar hasta $173 al mes, dependiendo del consumo energético del hogar y del tipo de servicio que proporciona.

El programa busca garantizar que las familias con menos recursos puedan pagar servicios básicos de energía sin que se convierta en una carga excesiva en el presupuesto familiar.

“Este programa ayuda a que los clientes más vulnerables puedan mantener sus servicios energéticos mientras administran mejor su presupuesto familiar”, señaló Con Edison en un comunicado publicado en su página oficial.

Estos descuentos se aplican automáticamente en la factura una vez que el cliente es autorizado a recibir la asistencia.

Quiénes pueden solicitar la ayuda en Nueva York

El programa está dirigido principalmente a hogares que ya participan en otros programas de asistencia pública.

De acuerdo con Con Edison y el Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York, las personas pueden ser elegibles cuando reciben beneficios como:

Los clientes que ya participan en estos programas suelen quedar inscritos automáticamente en el programa EAP.

“El objetivo es que los clientes elegibles reciban el descuento sin tener que completar procesos complicados”, explica el Departamento de Servicios Públicos de Nueva York en su información sobre asistencia energética.

¿Cuánto dinero pueden ahorrar los hogares?

El monto exacto del descuento depende de varios factores, entre ellos, el tipo de servicio energético y el nivel de ingresos del hogar.

Entre los beneficios que puede ofrecer el programa se encuentran:

Descuentos de decenas de dólares al mes en facturas de electricidad

en facturas de electricidad Reducciones de hasta $173 mensuales en algunos casos

en algunos casos Ajustes automáticos reflejados en la factura

Con Edison señala que el programa está diseñado para que los clientes paguen una factura energética que sea acorde con su nivel de ingresos. Este objetivo puede ser particularmente importante para familias que enfrentan altos costos de vivienda o ingresos limitados.

“Queremos ayudar a los clientes a mantener sus servicios energéticos mientras enfrentan desafíos financieros”, detalla la empresa en información sobre el programa.

Cómo saber si calificas para el descuento de Con Edison

Los clientes pueden revisar si son elegibles para el programa a través de varios canales. Para los residentes de Nueva York, Con Edison recomienda:

Revisar su cuenta en línea en el portal de la compañía

Contactar al servicio al cliente de Con Edison

Confirmar si reciben beneficios públicos elegibles

Aunque las autoridades estatales señalan que los hogares inscritos en programas de asistencia suelen ser incorporados automáticamente al sistema.

“Los programas de asequibilidad energética están diseñados para proteger a los consumidores más vulnerables”, sostuvo el Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York.

Sin embargo, en algunos casos los clientes deben confirmar algún dato personal o actualizar su elegibilidad.

Por qué este tipo de programas es importante ahora

El costo de la energía se ha convertido en una preocupación constante para muchas familias en Estados Unidos, por factores como el aumento en los precios en electricidad, gas y vivienda, que han puesto presión sobre los presupuestos de los hogares.

En términos prácticos, una reducción de más de $100 al mes en facturas de servicios públicos puede marcar una diferencia significativa para familias que dependen de presupuestos ajustados.

Estos programas también ayudan a evitar cortes de servicio por falta de pago, destacan especialistas en políticas energéticas.

Preguntas frecuentes sobre los descuentos de electricidad en Nueva York

¿Qué es el Programa de Asequibilidad Energética?

Es un programa aprobado por el estado de Nueva York que ofrece descuentos en facturas de electricidad y gas a clientes de bajos ingresos que reciben ciertos beneficios públicos.

¿Cuánto dinero puede ahorrar un hogar?

Los descuentos pueden llegar a $173 al mes, aunque el monto exacto depende del consumo energético y del nivel de ingresos.

¿Necesito solicitar el programa?

En muchos casos no. Los hogares que ya reciben beneficios como SNAP, SSI o HEAP suelen quedar inscritos automáticamente en el programa.

¿Dónde puedo verificar si califico?

Puedes verificar tu elegibilidad a través del portal de Con Edison, llamando al servicio al cliente o consultando con agencias estatales.

¿El descuento se aplica a electricidad y gas?

Sí, el programa puede aplicarse a ambos servicios dependiendo del tipo de cuenta y del proveedor energético.

Conclusión

El Programa de Asequibilidad Energética de Con Edison representa una herramienta importante para ayudar a miles de hogares en Nueva York a reducir el costo de sus facturas de electricidad y gas.

Con descuentos que pueden alcanzar hasta $173 al mes, esta asistencia energética busca aliviar la presión financiera que enfrentan muchas familias, particularmente las que tienen ingresos limitados.

Para los residentes que califican, puede representar un ahorro significativo en el presupuesto mensual del hogar. ¿Ya revisaste si eres elegible o estás inscrito?

Sigue leyendo:

– Clima gélido provoca problemas de energía a cientos de personas en Brooklyn

– Ayudas en NYC para pagar la luz y el gas en invierno

– El nuevo plan energético del estado complica las metas climáticas de Nueva York y reaviva el debate sobre el gas



