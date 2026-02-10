Britney Spears vendió su catálogo musical en un “histórico” acuerdo

La cantante Britney Spears vendió su catálogo musical en lo que parece ser un acuerdo millonario, según reportan varios medios de comunicación.

De acuerdo con información de TMZ, la ‘Princesa del Pop’ vendió la propiedad de su catálogo a la editorial musical Primary Wave el 30 de diciembre. Sin embargo, se desconoce la cifra exacta de la negociación.

Según se informa, el acuerdo incluye varios de sus principales éxitos, incluidos “…Baby One More Time”, “Circus”, “Womanizer” y más. Fuentes cercanas consultadas por TMZ señalan el acuerdo como “histórico” similar a la negociación de $200 millones de dólares que firmó Justin Bieber cuando vendió su música.

Las fuentes consultadas señalan que la artista está “contenta” con la transacción y que ha celebrado pasando tiempo con sus hijos.

Además de Spears y Bieber, otros artistas que han vendido su catálogo son , Bruce Springsteen , Bob Dylan , Paul Simon , Neil Young , Shakira , KISS, Sting , Phil Collins y Stevie Nicks .

La estrategia de Primary Wave se basa en gestionar y potenciar catálogos icónicos, ampliando su presencia en cine, televisión, publicidad y nuevas plataformas, lo que permite maximizar el valor cultural y económico de las obras.

Spears tiene una discografía de nueve álbumes de estudio, desde “Baby One More Time” de 1999 hasta “Glory” de 2016. De acuerdo con Sony Music, la artista pop ha vendido casi 150 millones de discos en todo el mundo durante su carrera.

A principios de año, la cantante habló sobre sus planes de volver a los escenarios y aclaró que nunca volverá a actuar en Estados Unidos. “Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por motivos muy delicados, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en el pelo, recogida en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y en AUSTRALIA muy pronto”, escribió entonces.

