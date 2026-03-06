Netflix adquirió una startup fundada por Ben Affleck

El actor y productor Ben Affleck ha vendido su startup a Netflix, haciendo pasar a dieciséis empleados a la plantilla de la plataforma de streaming, incluyéndolo a él mismo. Por ahora no se han dado detalles sobre las condiciones de la transacción.

Esta información ha sido difundida por ‘Variety’ y llega una semana después de que Netflix decidiera abandonar la batalla por comprar Warner Bros. Discovery. En su lugar, la plataforma invirtió en InterPositive.

Esta startup fue fundada por Affleck en 2022 y es descrita en su propia página web como una empresa en la que se combina “arte y tecnología para crear historias visuales impactantes que conectan”. Su objetivo es crear herramientas impulsadas por inteligencia artificial para ser usadas por cineastas.

Según ‘Variety’, la startup tenía un personal de dieciséis personas entre ingenieros, investigadores y creativos, quienes seguirán trabajando tras la venta. Además, se asegura que Affleck seguirá figurando como asesor principal de Netflix en este tema.

¿Cuál es la visión de Ben Affleck sobre la Inteligencia Articial?

En los últimos años, el debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial ha sido central en cualquier sector, y mucho más en el creativo, donde se habla de los derechos de autores, arte y mucho más. Estrellas de Hollywood tienen opiniones sobre el tema; algunos la rechazan completamente y otros creen que se pueden rescatar algunos aspectos para mejorar la forma en la que se crea.

Ben Affleck podría encajar en el segundo grupo de personas, pues al crear InterPositive en 2022, su intención era dar respuesta a aquellos que creen que las herramientas de la IA no pintan nada en la producción de series o películas.

Aunque no se han dado detalles del precio de compra ni otros detalles del acuerdo, Netflix compartió un video en su cuenta de YouTube donde Affleck habla sobre el papel de InterPositive en la industria y sobre el uso de estas herramientas. “La gente suele pensar que la IA crea algo de la nada: ‘Voy a escribir algo en una computadora y me dará una película’. Eso no es lo que es”, explica el actor, productor y director en el video.

También contó: “Como cineasta, pude ver cómo estos modelos se quedaron cortos. Para que los artistas apliquen estas herramientas al contar las historias a las que dedicamos nuestras vidas, deben estar diseñadas específicamente para representar y proteger todas las cualidades que conforman una gran historia: los matices de la cinematografía, los desafíos predecibles e impredecibles de los entornos de producción, la distorsión de una lente o la forma en que la luz cambia de forma a lo largo de una escena”.

