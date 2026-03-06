Niño de 4 años muere arrollado afuera de hospital en Nueva York; conductor huyó

Un niño de 4 años fue atropellado mortalmente por un conductor que se dio a la fuga ayer a media mañana en Brooklyn (NYC).

La tragedia ocurrió justo frente a la entrada principal del Brookdale University Hospital, cerca de Rockaway Parkway y Linden Boulevard poco después de las 11 a.m. del jueves. El niño se había escapado de su madre y salió corriendo a la calle cuando fue atropellado por una camioneta que lo arrastró unos 150 pies (45 metros).

El niño fue llevado por su madre al interior del hospital, donde posteriormente lo declararon muerto. El conductor huyó y su camioneta Ford blanca fue vista por última vez en dirección norte por Rockaway Parkway.

“Atropellas a un niño. ¿Sabes que atropellaste al niño y te fuiste? Y eso es lo más triste de todo”, declaró a ABC News Royston Antoine, residente de Brownsville. “No importa lo que sea, si atropellas a un niño, quédate. Asume las consecuencias. Es mejor que te quedes, no que corras, porque ahora es aún peor”.

La intersección de Rockaway Parkway y Linden Boulevard es una de las más peligrosas de la ciudad de Nueva York. Según las estadísticas de la ciudad, al menos 30 peatones han sido atropellados por autos y camiones allí sólo en los últimos cuatro años.

“El Departamento de Transporte (DOT) de la Ciudad de Nueva York ha identificado Rockaway Parkway como Corredor Prioritario Visión Cero, pero no ha reducido el límite de velocidad en la calle, a pesar de que cumple los requisitos para las reducciones de velocidad bajo la Ley de Sammy. Una cámara de velocidad en esta intersección detectó a más de 3,600 personas conduciendo a exceso de velocidad en 2025, un promedio de casi 10 conductores al día”, comentó ayer en un comunicado Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas.

Su director ejecutivo, Ben Furnas, agregó: “Estamos devastados al enterarnos de que un conductor atropelló y mató a un niño de 4 años esta mañana en Brooklyn. Ésta es la pesadilla de cualquier padre y era totalmente evitable. Nuestros pensamientos están con su familia. Debemos construir una ciudad de Nueva York segura para los niños, y eso significa implementar finalmente la Ley de Sammy para garantizar que los conductores circulen a una velocidad segura de 20 mph (32 kmh)”.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

La policía ha recuperado un video de vigilancia del accidente de ayer. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado Amira Aminova, niña de 11 años nativa de Uzbekistán, murió arrollada por un bus escolar cerca de su casa en Brooklyn (NYC).



