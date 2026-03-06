Real Madrid se enfrenta al Celta con 10 lesionados y 2 derrotas seguidas

Real Madrid se medirá al Celta con 10 lesionados tras sumar la baja de Eduardo Camavinga con una infección bucal y con siete canteranos convocados.

La vuelta de Raúl Asencio, que fuerza para jugar en Balaídos tras causar baja ante el Getafe por una contractura cervical, es la única noticia positiva para Álvaro Arbeloa en su momento más complicado en el banquillo del Real Madrid por la cantidad de bajas con la que encara un partido.

Por lesión no pueden jugar David Alaba, Éder Militao, Camavinga, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé.

Y por sanción no lo podrán hacer Franco Mastantuono, expulsado ante el Getafe, ni Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que en ese encuentro recibieron una cartulina amarilla con la que deben cumplir ciclo y un partido.

Real Madrid tiene que convocar a 7 canteranos

Los siete canteranos que van en la convocatoria con Álvaro Arbeloa llegan tras las múltiples bajas del equipo merengue.

Junto a Sergio Mestre como tercer portero, viajan a Vigo los defensas Diego Aguado y Lamini Fati, más los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

La ausencia de delanteros, con tan solo Vinícius, Brahim Díaz y Gonzalo García en la expedición, no provocan que Arbeloa cite a ningún atacante de las categorías inferiores madridistas.

Real Madrid viene de sumar su segunda derrota consecutiva en LaLiga EA Sports ante el Getafe en el Santiago Bernabéu.

Tras esta derrota, el club blanco se distanció cuatro puntos de la cima, ocupada por el Barcelona.

Esta es la convocatoria del Real Madrid vs. Celta:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Trent, Asencio, Rüdiger, Fran García, Mendy, Diego Aguado y Lamini Fati.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim y Gonzalo.

