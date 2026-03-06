Vigilado: Nick Reiner está totalmente aislado en la cárcel

Una celda en aislamiento, vigilancia constante y controles cada pocos minutos. Ese es el escenario en el que transcurren los días de Nick Reiner desde que fue arrestado por el asesinato de sus padres, ocurrido el 14 de diciembre de 2025.

El hombre de 32 años permanece recluido en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility, una de las cárceles más conocidas del centro de Los Ángeles. La fiscalía lo acusa de haber degollado a su padre, el cineasta Rob Reiner, y a su madre, Michele Reiner.

La semana pasada compareció ante un tribunal y se declaró no culpable de los cargos de asesinato. Durante esa audiencia se lo vio vestido con una bata marrón utilizada en áreas de observación mental dentro del sistema penitenciario.

Ese tipo de unidades está destinado a internos que requieren vigilancia permanente debido al riesgo de autolesión.

Vigilancia permanente dentro de la cárcel

La situación de Reiner responde a protocolos aplicados a detenidos involucrados en casos de gran notoriedad pública. Según explicó el exalguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, este tipo de acusados suele ser trasladado a zonas de segregación administrativa.

En declaraciones al medio “Daily Mail”, el exfuncionario explicó que estas medidas buscan evitar conflictos dentro de la población general del penal.

Villanueva también señaló que el acusado llevaba lo que se conoce como una “bata antisuicidio”. La prenda está diseñada con cierres de velcro y materiales resistentes que no pueden romperse con facilidad, lo que impide que se utilicen para fabricar ligaduras.

La indumentaria sugiere que Reiner se encuentra alojado en una unidad de observación mental. En ese tipo de áreas, el personal penitenciario realiza controles obligatorios al menos cada quince minutos, durante las veinticuatro horas del día.

El sistema de clasificación dentro de la cárcel contempla, además, categorías especiales para determinados internos. Una de ellas es la denominada “K10”, aplicada a personas consideradas demasiado peligrosas para convivir incluso con otros reclusos que ya se encuentran en aislamiento.

En esos casos, los detenidos permanecen solos en sus celdas y su contacto cotidiano se limita casi exclusivamente al personal de seguridad y al equipo médico del penal.

Sin visitas y con un entorno muy restringido

Desde su ingreso al centro penitenciario, Reiner no habría recibido visitas de familiares ni amigos. Fuentes cercanas a la administración del penal, citadas por medios estadounidenses, indican que la única persona que lo ha visitado es su defensora pública, Kimberly Greene.

Sin embargo, durante su comparecencia judicial más reciente sí hubo presencia familiar en la sala del tribunal. Entre los asistentes se encontraba Annie Reiner, hermana menor de Rob Reiner y tía del acusado.

Las condiciones del complejo penitenciario donde permanece detenido también han sido objeto de debate en los últimos años. En 2023, legisladores estadounidenses revisaron la situación del establecimiento tras informes que señalaban deficiencias en sus prácticas y funcionamiento.

Documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos también han mencionado reportes sobre incidentes de agresiones sexuales dentro de la cárcel, tanto entre reclusos, como en situaciones que involucran al personal.

Quienes han pasado por la unidad de salud mental describen el entorno como especialmente restrictivo. Los internos permanecen bajo supervisión constante y, cuando interactúan con médicos o custodios, lo hacen generalmente esposados.

