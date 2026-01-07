Abogado de Nick Reiner renuncia al caso y se pospone su audiencia por asesinato

Alan Jackson, el abogado defensor de Nick Reiner, renunció al caso luego de la audiencia de este 7 de enero en una corte de Los Ángeles. En la audiencia Reiner no se declaró ni culpable ni inocente por los dos cargos de homicidio en su contra tras el asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y Michele Reiner.

La audiencia fue breve debido a que el abogado decidió retirarse del caso como abogado defensor de Nick Reiner. Alan Jackson solicitó formalmente su salida del caso ante la jueza Theresa McGonigle. Jackson es un abogado de alto perfil que ha defendido a celebridades como Kevin Spacey, Karen Read, entre otros.

“Sentimos que, en este momento, no tenemos otra opción que pedir ser relevados”, dijo Jackson en la sala.

La lectura de cargos de Nick Reiner fue postergada para el 23 de febrero, fecha fijada por el juez tras la renuncia de Jackson. La defensa de Nick Reiner quedará a cargo de la defensora pública adjunta Kimberly Greene.

Hasta la celebración de su nueva audiencia Nick Reiner permanecerá detenido, sin derecho a fianza, en el Centro Correccional Twin Towers, en el centro de Los Ángeles.

El pasado 14 de diciembre Rob y Michele Reiner fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles. Horas más tardes el hijo de ambos, Nick Reiner de 32 años, fue arrestado tras ser señalado como principal sospechoso del caso. Luego fue acusado formalmente de dos cargos de asesinato en primer grado bajo circunstancias especiales, lo que podría derivar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte.

Tras la investigación, la Policía de Los Ángeles determinó que Rob y Michele Reiner. “Como resultado de la investigación inicial, se determinó que los Reiner fueron víctimas de homicidio”.

Antes de su audiencia de este 7 de enero se conoció que Nick Reiner salió de vigilancia por riesgo de suicidio, pero se mantiene aislado.

La familia de Rob y Michele Reiner se pronunció en un comunicado publicado por Variety sobre la trágica noticia. “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, declaró un portavoz de la familia el domingo 14 de diciembre.

