Nick Reiner se declaró “no culpable” del asesinato de sus padres Rob y Michelle Reiner

Nick Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres, el director de cine Nick Reiner y su esposa Michelle. En diciembre de 2025 sus cuerpos fueron hallados en el interior de su casa en Los Ángeles y el hijo de ambos, Nick Reiner, fue arrestado poco después y acusado por el asesinato de sus padres.

Reiner acudió al tribunal con uniforme de presidiario y respondió afirmativamente a la pregunta sobre si aceptaba renunciar a su derecho de tener un juicio rápido.

El juez determinó que Nick Reiner deberá comparecer nuevamente en tribunales el 29 de abril, fecha en la que se fijará una audiencia para determinar si existen pruebas suficientes para su juicio.

Rob, de 78 años, y Michelle Reiner de (70) fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025. Nick Reiner fue detenido poco después de que las autoridades encontraron los cuerpos y el 16 de diciembre fue acusado de dos cargos de homicidio. Los cargos de Nick Reiner conllevan “circunstancias especiales” y se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la pareja falleció debido a “múltiples heridas producidas por objeto cortante” y clasificó las muertes de la pareja como homicidios.

Inicialmente Nick Reiner sería defendido por el conocido abogado Alan Jackson, pero luego se retiró del caso alegando circunstancias que impedían su trabajo. Su defensa quedó a cargo de la defensora pública Kimberly Greene.

En enero de este año, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró a los periodistas: “Tenemos plena confianza en que un jurado declarará a Nick Reiner culpable más allá de toda duda razonable por los brutales asesinatos de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y lo hará de manera unánime”.

Tras el asesinato de Rob y Michelle Reiner, sus otros hijos Jake y Romy Reiner emitieron un comunicado.

“Las palabras no pueden empezar a describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La horrorosa y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. Ellos no eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos. Estamos agradecidos por las condolencias, la amabilidad y el apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos de la vida. Ahora pedimos respeto y privacidad, que las especulaciones sean tratadas con compasión y humanidad, y que se recuerde a nuestros padres por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron”, dijeron en el comunicado.

The New York Times informó que Nick Reiner padecía esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo en distintos momentos. De acuerdo con una fuente, Reiner había tenido problemas con los cambios de las dosis de su medicación semanas antes de asesinato de sus padres.

Sigue leyendo: