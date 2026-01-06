Nick Reiner sale de vigilancia por riesgo de suicidio tras ser acusado por el asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo del actor Rob Reiner y Michele Singer, salió de vigilancia por riesgo de suicidio mientras se encuentra bajo custodia tras ser acusado por el asesinato de sus padres.

Una fuente de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles reveló a People que Nick Reiner ya no está bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers, centro de detención al que ingresó el 15 de diciembre unas horas después del asesinato de sus padres. Reportes indicaban que Nick Reiner sufre esquizofrenia y se encontraba bajo la supervisión de un equipo de evaluación mental ante la posibilidad de que atentara contra su propia vida.

Aunque ya no está bajo vigilancia especial, Nick Reiner, de 32 años, se mantiene en aislamiento en el centro penitenciario. Mientras estaba bajo vigilancia, Reiner tenía que usar un chaleco antisuicidio con el que apareció en su primera audiencia.

El miércoles 7 de enero Nick Reiner deberá comparecer en tribunales para la lectura de cargos. El actor acudió a su audiencia de presentación el 17 de diciembre de 2025 donde no se declaró culpable de los cargos en su contra.

Nick Reiner fue acusado formalmente de dos cargos de homicidio premeditado tras el asesinato de sus padres Rob y Michele, quienes fueron hallados sin vida en su casa en Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025.

Nick Reiner luchó contra las adicciones desde su adolescencia e incluso ingresó a rehabilitación. Reportes posteriores indicaron que el actor recibía tratamiento por esquizofrenia. Tras ser acusado de dos cargos graves, Nick Reiner se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte. El acusado enfrenta además una acusación especial por haber usado personalmente un cuchillo considerado como un “arma peligrosa y mortal”.

El portal TMZ informó el 19 de diciembre que los medicamentos que estaba tomando para la esquizofrenia lo volvieron “errático y peligroso”.

Nick Reiner fue capturado por la policía en Exposition Park el domingo por la noche, horas después de que presuntamente apuñalara a sus padres hasta la muerte.

La familia de Rob y Michele Reiner se pronunció en un comunicado publicado por Variety sobre la trágica noticia. “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”, declaró un portavoz de la familia el domingo 14 de diciembre.

