Alicia Machado ahora enfila contra Carlos Adyan por su polémica con Maripily 

Sigue la controversia de Alicia Machado con Maripily Rivera y ahora ha resultado salpicado el conductor de TV Carlos Adyan, del programa En Casa con Telemundo.

Todo ocurrió por un comentario que dejó el puertorriqueño en una publicación en Instagram para hablar del conflicto que han protagonizado esta semana las dos actrices.

“No entiendo por qué pedí libre esta semana”, escribió Adyan.

Ante esto, Alicia Machado contestó: “No te hagas la pendeja que tú sabes lo que pasó. Así que aguanta vara que después de lo que le hiciste a nuestra Fátima Bosch ya caíste de mi gracias. Calladita te ves más bonita”.

Además de esto, la Miss Universo 1996 le advirtió: “Te vas a acordar de mí, eso júralo”.

Luego de este duro mensaje, Carlos Adyan escribió un mensaje en sus historias en el que indicó: Borraron mi comentario (porque ella borró la estupidez que dijo) pero aquí mi vivencia con Alicia Machado (me bloqueó), así que taggeo a sus batidos. La quiero, pero ella tiene que quererse primero”.

El periodista indicó que sí sabe realmente lo que pasó en el viaje entre Alicia Machado y Maripily, problema que ha sido la raíz de toda esta discusión. Sin embargo, aclaró que, aunque conoce la verdad, no va a desmentir a la ex reina de belleza.

“Sí sé lo que pasó en el viaje porque te escuché dos horas llorándome en una llamada, pero siempre me aseguro de evidenciar ambas versiones, y por no desmentirte, mejor me callo porque te aprecio mucho. Besos”, dijo.

