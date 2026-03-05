Trabajos de medio tiempo bien pagados para latinos en 2026: oportunidades y consejos

Encontrar un trabajo de medio tiempo bien remunerado puede marcar una gran diferencia en el presupuesto de muchos latinos en Estados Unidos. Ya sea para estudiantes, personas que buscan ingresos adicionales o quienes necesitan flexibilidad por responsabilidades familiares, existen opciones que ofrecen salarios competitivos y beneficios importantes. Conocer cuáles son las oportunidades mejor pagadas, cómo buscarlas y qué requisitos suelen pedir los empleadores permite tomar decisiones informadas y aumentar las posibilidades de obtener un empleo estable y rentable.

Muchos empleos de medio tiempo incluyen beneficios adicionales como bonos o comisiones. Crédito: Dani D.G | Shutterstock

Trabajos en atención médica

El sector de la salud ofrece muchas oportunidades de medio tiempo para latinos, especialmente en áreas como asistencia de enfermería, cuidado de personas mayores y apoyo administrativo en clínicas. Estos empleos suelen pagar entre $18 y $25 por hora, dependiendo de la experiencia y la ubicación. Además, algunos centros ofrecen horarios flexibles y entrenamiento dentro del puesto, lo que los hace ideales para quienes buscan combinar trabajo y estudio.

Empleos en logística y transporte

Con el crecimiento del comercio electrónico y la demanda de entregas rápidas, trabajos como repartidores, operadores de almacén y choferes de delivery se han vuelto muy buscados. Muchos de estos empleos de medio tiempo pagan entre $17 y $22 por hora, e incluso pueden incluir bonos por desempeño o turnos adicionales durante temporadas de alta demanda, como la Navidad o el verano.

Trabajo en tecnología y soporte remoto

La tecnología ofrece oportunidades de medio tiempo con salarios competitivos, especialmente en áreas como soporte técnico, atención al cliente online y gestión de contenido digital. Empresas que permiten trabajar desde casa valoran el dominio del inglés y español, lo que puede dar ventaja a los latinos bilingües. Los salarios en este sector van desde $20 hasta $30 por hora, dependiendo del tipo de trabajo y nivel de experiencia.

Ventas y comercio minorista especializado

Algunas tiendas minoristas, supermercados o empresas de ventas especializadas buscan empleados de medio tiempo para cubrir horarios flexibles. Estos puestos pueden incluir incentivos adicionales, comisiones y oportunidades de ascenso. Los sueldos suelen estar entre $15 y $22 por hora, y la experiencia previa en atención al cliente puede abrir la puerta a posiciones mejor remuneradas.

Servicios de limpieza y mantenimiento

Si bien estos empleos son físicos, muchos empleadores ofrecen horas flexibles y compensación por hora competitiva para trabajadores confiables. Los puestos de limpieza, mantenimiento de oficinas o servicios de jardinería pueden pagar entre $15 y $20 por hora, y algunos permiten trabajar varios días a la semana, combinando más de un turno para aumentar los ingresos.

Los trabajjos de medio tiempo pueden ser una buena alternativa a los trabajos más agotadores. Crédito: A HIP A HUB STOCK | Shutterstock

Consejos para conseguir trabajos de medio tiempo bien pagados

Preparar un CV claro y bilingüe: Destacar habilidades, experiencia previa y disponibilidad de horarios. Buscar oportunidades en portales confiables: Indeed, Snagajob, LinkedIn y sitios específicos de cada industria. Aprovechar referencias y redes comunitarias: Muchas vacantes se cubren a través de contactos personales y asociaciones latinas locales. Considerar la flexibilidad y beneficios: Algunos trabajos pagan menos por hora, pero ofrecen transporte, horarios fijos o capacitación que aumenta el ingreso a largo plazo. Capacitarse para puestos mejor remunerados: Cursos cortos de certificación, manejo de software o idiomas pueden abrir oportunidades de mayor salario.

En 2026, los latinos en Estados Unidos tienen acceso a diversas opciones de empleo de medio tiempo que combinan flexibilidad y buena remuneración. Con información clara, preparación adecuada y búsqueda estratégica, es posible encontrar puestos que no solo cubran necesidades inmediatas, sino que también aporten experiencia valiosa para crecer profesionalmente.

Sigue leyendo:

· Trabajadores de restaurantes exigen que expansión del plan ‘Dining Out NYC’ incluya una nivelación de su salario al mínimo legal

· Nuevos requisitos laborales del SNAP entran en vigor en Nueva York y afectarían a miles

· Puede una persona cobrar pagos del Seguro Social de su ex en caso de fallecimiento

