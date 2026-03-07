Demócratas buscan sanciones severas contra Kristi Noem tras su destitución

La republicana Kristi Noem pudo haber sido destituida como jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero el Partido Demócrata exige un “ajuste de cuentas”.

Los demócratas recibieron la noticia de la destitución de Noem con una oleada de demandas de rendición de cuentas. Las demandas abarcaron desde una posible investigación sobre la legalidad de los contratos cancelados en medio de su mandato hasta una investigación por perjurio luego de su testimonio ante el Congreso, e incluso la posibilidad de un juicio político para impedirle ejercer cargos públicos en el futuro.

Asimismo, prometieron investigar el periodo de Noem como secretaria del DHS si recuperaban el poder en las elecciones intermedias de noviembre, mientras que al menos dos candidatos al Congreso solicitaron un futuro procesamiento penal.

“Necesitamos reconocer que hubo asesinatos bajo su supervisión. Hubo violencia masiva y violaciones de los derechos y libertades civiles. Ha habido una corrupción intensa, mentiras desenfrenadas en los tribunales y desobediencia a las órdenes judiciales“, declaró el representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin, quien encabezará el Comité Judicial si los demócratas ganan en otoño. Su papel supervisa la aplicación de la ley federal de inmigración.

“Necesitamos hacer una limpieza en el Departamento de Seguridad Nacional”, agregó, “y un repudio a todas estas terribles políticas de corrupción, encubrimiento, mentiras y violencia autoritaria contra los ciudadanos y los inmigrantes”.

Por su parte, Ted Lieu, representante por California, integrante del liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes que además forma parte del Comité Judicial, prometió que se harán las averiguaciones.

“Abusó de su poder. Se involucró en actos de corrupción. Gastó millones de dólares de los contribuyentes en una flota de aviones de lujo con hermosas habitaciones, y sus agentes federales enmascarados asesinaron a estadounidenses”, declaró Lieu, vicepresidente del grupo parlamentario. “Definitivamente investigaremos a cualquiera dentro del DHS que haya violado la ley penal”.

Lieu describió probables líneas de investigación luego del polémico mandato de Noem, desde las muertes de detenidos bajo su supervisión hasta la vigilancia de ciudadanos estadounidenses que observan a los oficiales de inmigración y la controvertida compra de una flota de aviones de lujo.

Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, declaró a The New York Times que pediría al subcomité de investigaciones de Seguridad Nacional que escrutara si Noem mintió bajo juramento al responder preguntas sobre licitaciones competitivas de contratos. Blumenthal es el demócrata de más rango del subcomité.

La representante Delia Ramírez, demócrata de Illinois, todavía quiere que Noem sea sometida a juicio político para asegurar que no ocupe ningún cargo público en el futuro, expresó un asistente.

“Todavía tenemos que enjuiciarla, derretir ICE y desmantelar el DHS”, escribió Ramírez en la plataforma X. La demócrata se reunió con Noem la semana pasada y exigió su renuncia.

Noem dirigió una campaña de deportación implacable y generalmente bastante violenta en las principales ciudades de Estados Unidos. La tensión por las medidas se intensificó en enero luego de que agentes de inmigración asesinaran a tiros a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en hechos separados en Minneapolis.

Bajo la jefatura de Noem, los tribunales han fallado repetidamente que el DHS se extralimitó en su autoridad y la han acusado de hacer declaraciones públicas falsas sobre sospechosos y luego negarse a corregirlas.

Los demócratas rechazaron financiar al DHS sin que el gobierno aceptara restricciones a la aplicación de las leyes de inmigración, lo que resultó en un cierre parcial, pero tienen poco poder para empezar las pesquisas a menos que recuperen la mayoría en los comicios de mitad de periodo, informó NBC News.

El presidente Donald Trump declaró el jueves que Noem había “sido un buen servicio” y anunció que asumiría un nuevo cargo llamado “Enviada para el Escudo de las Américas”. Describió el puesto como uno que liderará “nuestra nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental”.

Un funcionario del gobierno dijo que el mandatario despidió a Noem luego de “la culminación de sus muchos y desafortunados fracasos de liderazgo, incluidas las consecuencias en Minnesota, la campaña publicitaria, las acusaciones de infidelidad, la mala gestión de su personal y sus constantes disputas con los jefes de otras agencias“.

La ahora exsecretaria del DHS celebró su mandato por medio de X.

“Hemos alcanzado logros históricos en el Departamento de Seguridad Nacional para que Estados Unidos vuelva a ser seguro: logramos la frontera MÁS segura en la historia estadounidense, 3 millones de inmigrantes ilegales abandonaron los EE.UU., localizamos a 145,000 niños, FEMA entregó ayuda en caso de desastre a un ritmo 100% más rápido, marcamos el comienzo de la era dorada de los viajes, ahorramos al contribuyente estadounidense $13,000 millones de dólares y revitalizamos la Guardia Costera de los EE.UU.”, escribió en X.

Thank you @POTUS Trump for appointing me as the Special Envoy for the Shield of the Americas. @SecRubio and @SecWar are incredible leaders and I look forward to working with them closely to dismantle cartels that have poured drugs into our nation and killed our children and… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 5, 2026

Amy Klobuchar, senadora demócrata, quien se postula para gobernadora de Minnesota luego de que múltiples agentes de inmigración inundaran el estado, no especificó qué podría ser el futuro para Noem, pero insistió en que “es solo el comienzo”.

Por su parte, los gobernadores presionaron también para que Noem pagara el costo por el último año de despliegues agresivos de deportación en todo el país. Incluyendo a Illinois, donde una inusual comisión de rendición de cuentas está celebrando audiencias, escuchando testimonios y recopilando pruebas, verificadas por abogados, sobre el tiempo que el DHS permaneció en Chicago. La comisión, encabezada por un exjuez federal, presentará una remisión formal que posiblemente se remitirá a la fiscalía o al Congreso.

“Solo porque te hayas ido, no creas que puedes irte sin más”, dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en una declaración en video dirigida a Noem. “Te garantizo que seguirás siendo responsable”.

En este sentido, el gobernador de California, Gavin Newson, escribió en X: “Despedirla no es suficiente”. Newsom aseguró que Noem, el excomandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, “deben rendir cuentas por aterrorizar y poner en peligro al pueblo estadounidense”.

Kristi Noem will go down as the most shamelessly incompetent and cruel Homeland Security Secretary in U.S. history.



Firing her is not enough. NOEM, GREG BOVINO, and STEPHEN MILLER all must be held accountable for terrorizing and endangering the American people. https://t.co/9wm5CDtFLb — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) March 5, 2026

