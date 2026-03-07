Serie de Alejandro Magno llega a Netflix con Jacob Tierney

Las grandes figuras de la historia siempre regresan a la pantalla. Algunas lo hacen a través del cine épico y otras encuentran espacio en relatos más íntimos. Alejandro Magno, uno de los nombres más influyentes de la Antigüedad, será el centro de una nueva serie que ya está en desarrollo para “Netflix“.

El proyecto lleva por título “Alexander” y estará liderado por el creador Jacob Tierney, conocido por la serie “Heated Rivalry“. La plataforma apostó por el drama histórico con un encargo directo, lo que significa que la producción avanzará sin pasar por la etapa tradicional de piloto.

La historia toma como base la novela “The Golden Mean”, escrita por la autora canadiense Annabel Lyon. Ese libro propone una mirada distinta sobre el origen del famoso conquistador al enfocarse en su formación intelectual y emocional.

Aristóteles y un príncipe difícil de moldear

El punto de partida de la serie se sitúa en un momento complejo para el mundo griego. El imperio ateniense atraviesa un periodo de declive y, en ese contexto, el filósofo Aristóteles llega a Macedonia para cumplir una misión muy particular.

Su tarea consiste en educar al joven príncipe Alejandro, descrito como un muchacho brillante, pero también volátil.

La trama seguirá la relación entre maestro y discípulo mientras el entorno político se vuelve cada vez más tenso. Intrigas palaciegas, conflictos amorosos, guerras y ambiciones de poder formarán parte del relato.

La producción busca explorar cómo ese vínculo intelectual influyó en la formación del futuro conquistador y en la construcción de un imperio que terminaría cambiando el curso de la historia.

Un equipo creativo con experiencia

Jacob Tierney no sólo estará involucrado como creador del proyecto, también se encargará de escribir, dirigir y ejercer como productor ejecutivo de la serie.

En ese trabajo contará con la colaboración de Brendan Brady, quien también participó como productor ejecutivo en “Heated Rivalry”. A ellos se suman Jason Bateman y Michael Costigan, integrantes de la productora Aggregate Films.

Tierney expresó su entusiasmo por el proyecto en un comunicado. El director explicó que la novela de Annabel Lyon lo atrapó desde el primer momento.

“Brendan y yo no podríamos estar más emocionados de asociarnos con Aggregate y Netflix para dar vida a este mundo tan fascinante”, aseguró al respecto.

Desde la plataforma también destacaron el potencial de la serie dentro de su catálogo de ficciones originales. Jinny Howe, responsable de series con guion de “Netflix” en Estados Unidos y Canadá, aseguró que la propuesta creativa llamó la atención del equipo desde el inicio.

Según Howe, la adaptación plantea una mirada contemporánea sobre la relación clásica entre mentor y protegido. Esa combinación entre escala épica y drama personal, explicó, podría conectar con audiencias de distintas partes del mundo.

El impulso tras el éxito de “Heated Rivalry”

El proyecto aparece en un momento especialmente favorable para Tierney. Su serie “Heated Rivalry”, centrada en la historia romántica entre jugadores profesionales de hockey, logró una recepción notable en el circuito internacional.

La producción se estrenó originalmente en la plataforma “Crave” y luego llegó a “HBO Max” en Estados Unidos, donde alcanzó un promedio de más de 10,6 millones de espectadores por episodio.

Ese resultado consolidó la reputación del creador y abrió la puerta para proyectos de mayor escala.

