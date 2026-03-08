Fátima Bosch se defiende en Harvard tras ser cuestionada por su triunfo en el Miss Universo

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se defendió durante una convivencia en la Universidad de Harvard. Esto ocurrió luego de que una psicóloga que se encontraba en el evento puso en duda la transparencia de su triunfo como Miss Universo. También le cuestionó que no renunciara a la corona ante las denuncias de fraude en la edición pasada del certamen.

Una asistente que se presentó como psicóloga organizacional cuestionó la transparencia del triunfo de Bosch y mencionó a Raúl Rocha, dueño del Miss Universo que enfrenta acusaciones graves.

“Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universe… dijo que tenía el 70 por ciento de decisión de quién ganaba la corona y seis de los jueces de los ocho que había dijeron que no votaro​​​​n por ti”, dijo la asistente.

Fátima Bosch respondió claramente que no pensaba renunciar a la corona porque ella trabajó muy duro para ganarla.

“Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo, y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones y meterte a una comunidad y llevar medicinas a una comunidad donde nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar”, dijo frente al auditorio.

La modelo mexicana reflexionó sobre la solidaridad entre mujeres y cómo esto contribuye al éxito de todas.

“El día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar, y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto, yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás”, expresó tajante.

Para cerrar con el tema, Bosch recomendó al público ser correcto con sus acciones. “Sé tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal, solo tenga que mentir”, sostuvo.

Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo en 2025 en Tailandia. Su triunfo estuvo marcado por una fuerte polémica debido a acusaciones de fraude en su elección como Miss Universo, presuntamente orquestado por el dueño del certamen.

Sigue leyendo:

· Fátima Bosch habla de la importancia de erradicar tabúes sobre la neurodivergencia

· Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de las críticas por ser jurado en el Festival de Viña del Mar

· Fátima Bosch en contra de los estereotipos que promueven en las redes sociales