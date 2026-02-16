Fátima Bosch se desvaneció durante un desfile en Ecuador

La mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, se desmayó durante su participación en un desfile en la ciudad de Ambato, Ecuador.

La modelo participó como invitada especial en la celebración de la Fiesta de la Fruta y las Flores el pasado fin de semana en la ciudad ecuatoriana.

En un video que circula en redes sociales se observa a la reina de belleza saludando al público mientras estaba a bordo de una carroza alegórca. Sin embargo, de un momento a otro Fátima comenzó a sentirse mal, trató de sostenerse de unos barandales pero se desplomó mientras se llevaba la mano al pecho.

Fátima Bosch fue auxiliada por el equipo que se encontraba en el lugar mientras que el público continuó dándole ánimos en medio de esa difícil situación.

Luego del percance, la modelo aclaró en un comunicado su estado de salud y señaló que este desmayo ocurrió debido al “agotamiento”.

“Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. “El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento” y aseguró que su estado de salud es estable.

La modelo señaló que continuará con su agenda laboral como Miss Universo. “Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”.

La Organización Miss Universo no se ha pronunciado con respecto a los sucedido con Fátima Bosch en Ecuador. Aunque no hay información oficial, se especula que la modelo se pudo haber visto afectada por la altura ya que Ambato está a 2.500 metros sobre el mar.

Fátima Bosch ha continuado con sus actividades como Miss Universo tras su polémico triunfo el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia. La modelo mexicana fue blanco de acusaciones de presunto fraude en el certamen debido a los supuestos negocios de su familia con el dueño de la organización Miss Universo.

Uno de los jurados, quien renunció antes del certamen, aseguró que Raúl Rocha, dueño del Miss Universo, instó al jurado a votar por la mexicana. Las acusaciones de fraude continuaron escalando y las declaraciones posteriores del dueño del certamen alimentaron la polémica.

Fátima Bosch ha negado haber ganado la corona a través de malos manejos y rechazó todas las acusaciones en su contra y en contra de su familia.

“Por supuesto que no. Hice el mismo esfuerzo que todas las concursantes del concurso”, respondió Fátima en la entrevista en Good Morning America el 2 de diciembre. “Mi padre no tiene nada que ver con esta organización (Miss Universo). Es una locura. ¿Cómo vas a comprar una corona? Quizás en Walmart se pueda comprar una, pero en Miss Universo, seguro que no”, dijo.

Sigue leyendo: