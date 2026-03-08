Irán dice que “no se doblegará” ante la presión de Estados Unidos e Israel

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que su país no cederá ante la presión de Estados Unidos e Israel y advirtió que Teherán podría intensificar los ataques contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio, en medio de la escalada del conflicto que ya se extiende por varios frentes de la región.

Según informó la agencia Associated Press (AP), Pezeshkian endureció su discurso el domingo después de que el día anterior pareciera adoptar un tono más conciliador con los países del Golfo. Esas declaraciones fueron cuestionadas por sectores radicales dentro de Irán, que insistieron en mantener la línea dura frente a Washington y Tel Aviv.

“Cuanta más presión nos ejerzan, más contundente será, naturalmente, nuestra respuesta”, afirmó el mandatario iraní. “Nuestro Irán, nuestro país, no se doblegará fácilmente ante la intimidación, la opresión ni la agresión, y nunca lo ha hecho”, añadió.

También instó a los países vecinos a no involucrarse en la campaña militar liderada por Estados Unidos e Israel, aunque reconoció que bases y buques estadounidenses en la región participan en los ataques contra su país.

Las tensiones también aumentaron después de que Bahréin acusara a Irán de atacar una planta desalinizadora clave para el suministro de agua potable en el Golfo Pérsico. Aunque las autoridades locales aseguraron que el servicio sigue funcionando, el incidente generó preocupación por la posible afectación de infraestructura civil crítica en una región con recursos hídricos limitados.

Las plantas desalinizadoras abastecen de agua a millones de personas en los países del Golfo, por lo que cualquier daño podría tener consecuencias humanitarias graves.

El jefe del poder judicial iraní, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, advirtió que los ataques contra objetivos vinculados con las operaciones militares continuarán.

“La geografía de algunos países de la región, tanto abierta como encubiertamente, está en manos del enemigo, y esos puntos se utilizan contra nuestro país en actos de agresión. Los intensos ataques contra estos objetivos continuarán”, escribió en X.

Mohseni-Ejei y Pezeshkian forman parte del consejo de liderazgo de tres miembros que dirige Irán de forma provisional tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en los primeros ataques.

El conflicto comenzó el 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques aéreos contra objetivos iraníes que acabaron con la vida de Jamenei, según autoridades citadas por AP.

Desde entonces, la guerra se ha expandido por varios países de la región.

En Irán, los ataques israelíes contra instalaciones petroleras provocaron incendios en depósitos de combustible en Teherán durante la noche, lo que llevó a las autoridades a emitir advertencias ambientales por contaminación del aire y posibles lluvias ácidas.

El ejército israelí sostuvo que esos depósitos eran utilizados por las fuerzas iraníes para abastecer misiles. Por su parte, autoridades iraníes informaron que los bombardeos contra cuatro petroleros y una terminal de transferencia de crudo dejaron al menos cuatro muertos.

La Media Luna Roja iraní indicó que alrededor de 10,000 estructuras civiles han resultado dañadas en el país, entre ellas viviendas, escuelas y casi tres decenas de centros de salud.

El conflicto también se ha intensificado en otros puntos de Oriente Medio. En Israel, el ejército reportó la muerte de dos soldados en el sur del Líbano durante enfrentamientos con el grupo armado Hezbolá, aliado de Irán.

Además, tres personas resultaron heridas en un ataque en territorio israelí.

En Líbano, el gobierno informó que más de 500,000 personas han sido desplazadas por los combates entre Israel y Hezbolá durante la última semana. Muchas familias se refugian en escuelas, automóviles o espacios abiertos cerca del mar Mediterráneo.

Hasta ahora, la guerra ha dejado al menos 1,230 muertos en Irán, 397 en Líbano y 11 en Israel, según cifras citadas por AP. También han muerto seis soldados estadounidenses.

