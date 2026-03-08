Mamdani asegura que nuevas normas de Nueva York reducirán el tiempo de vida de andamios en las aceras

La ciudad de Nueva York se encuentra revisando las regulaciones sobre cobertizos en las aceras, medidas que están destinadas a limitar hasta dónde pueden llegar las estructuras de los edificios y reforzar la aplicación de la ley contra los propietarios que los dejen en su lugar indefinidamente.

Asimismo, el alcalde Zohran Mamdani anunció los cambios el viernes frente a Highbridge Gardens en El Bronx, un complejo de NYCHA donde más de 4,100 pies lineales de cobertizos habían permanecido en pie por más de cinco años, informó Gothamist.

Los cobertizos en las aceras, explicó el alcalde, cubren más de 380 millas de calles o 7,500 manzanas, y algunos han permanecido en pie por más de 15 años debido a “regulaciones obsoletas que facilitan dejar un edificio en mal estado que solucionar los problemas reales”.

“Estamos analizando cada norma y regulación que tenemos para responder a la pregunta: ‘¿Es esto necesario para la seguridad de los neoyorquinos?’. Y si la respuesta es no, entonces merece ser modificada”, reiteró Mamdani.

En la actualidad, un cobertizo debe extenderse al menos la mitad de la altura del edificio en reparación, lo que se traduce en que una torre alta puede empujar un cobertizo decenas de pies hacia el espacio abierto circundante. No obstante, desde agosto, los cobertizos tendrán un límite de 39 pies desde la fachada del edificio, independientemente de su altura.

Según el alcalde, el nuevo límite reducirá significativamente la cantidad de aceras y espacios verdes que se consumen, especialmente en los campus de NYCHA donde los edificios son altos y los residentes comparten terrenos abiertos.

La Gran Manzana además está reforzando la aplicación de ley sobre cobertizos permanentes. Una nueva norma del Departamento de Edificios permitirá a la agencia sancionar a los dueños por mantener los cobertizos en funcionamiento por demasiado tiempo y exigirá actualizaciones públicas sobre su estado cada 90 días.

Los edificios en buen estado de menos de 40 años pasarán a tener inspecciones de fachada obligatorias cada cinco años a cada 12, con controles visuales abreviados cada tres años. Ahmed Tigani, Comisionado de Edificación, señaló que el cambio se basa en un análisis de 18 meses de decenas de miles de inspecciones de fachadas.

La ciudad de Nueva York tiene casi 8,000 cobertizos de aceras activos, alrededor de 1,000 menos que hace cinco años.

