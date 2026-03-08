Niurka Marcos reacciona a las declaraciones del Divo sobre su relación

Niurka Marcos, actriz cubana, habló de Eduardo Antonio, también conocido como El Divo, quien participa en el reality show La Casa de los Famosos 6.

En la declaración a varios reporteros, reseñada por programas como Hoy Día, la artista dijo que siempre supo que el cantante cubano era bisexual y eso no fue inconveniente para ella.

“Yo sabía que él era bisexual porque él es muy, muy loca, pero le encantan las viejas ricas y toda la vida ha tenido amantes viejas millonarias”, indicó.

Dijo que al Divo le gusta un estilo de vida alto y eso es algo que lo lleva a buscar personas con dinero: “Esta persona siempre tiene que estar en una mansión y por eso tenía viejas millonarias con él… por eso era bisexual, por interesado”.

Niurka Marcos también cuestionó cómo el famoso busca atención mediática en cualquier persona que vea de interés. “Eduardo Antonio se cuelga hasta de la Diana que no sabe ni de dónde sale. Él se siente Tarzán, pero él es Jane”, explicó.

Hace unos días, Eduardo Antonio hablaba de su ex en el reality show La Casa de los Famosos y le dedicó varios elogios: “Fue la relación más mediática que hubo en la farándula porque era inesperada”.

Además de esto, indicó que tuvieron un matrimonio inolvidable en Las Vegas, el cual pagó TVNotas. “Si me preguntan ahora si eso iba a pasar, nunca me lo imaginé. Fue una cosa rápida, hicimos una boda en Las Vegas, muy rápida, pero muy bonita. Ella vestida de Marilyn Monroe y yo de Elvis Presley”, sostuvo.

Además, explicaba que era una mujer leal, con buenos valores y a quien admiraba mucho.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos reveló la fecha de su boda: “A esta edad todavía siento nervios”

· Niurka Marcos recibe propuesta de matrimonio de su novio en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

· Niurka Marcos cuenta detalles del vestido que usará en su boda con Bruno Espino