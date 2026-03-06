Niurka Marcos critica fuertemente a Imelda Tuñón: ‘Caerás por tu propia cabeza’

Niurka Marcos, actriz cubana, le envió un mensaje a Imelda Tuñón, por el conflicto que tiene con su exsuegra Maribel Guardia.

En una entrevista con varios reporteros, la artista consideró que esta situación tiene que parar y le pidió a la joven que atienda sus asuntos, pues cree que le está haciendo daño a muchas personas.

“Ya deja de drogarte, cállate ya”, le decía la vedette para pedirle que siguiera con su vida, debido a todas las controversias que ha protagonizado.

En la declaración, lamentó que el hijo de Julián Figueroa esté en medio de esta disputa, pues termina siendo el más perjudicado.

“Ella es peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita, en mi religión hay una frase célebre, muy importante y real, que dice: caerás por tu propia cabeza, niña. No le interesa para nada porque embarrar y sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente; ya partiendo de ahí, ya cállate, ya basta. No solo por el bebé que está sumergido en todo esto, para los adultos también es too much”, afirmó.

Niurka Marcos pide que se priorice a Julián Figueroa

Con su estilo frontal y sin filtros, la famosa dejó claro que, para ella, la prioridad debe ser la estabilidad emocional del hijo de Julián Figueroa.

Además, la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos enfatizó que el comportamiento de Imelda es su propia “sentencia” dentro del medio artístico y familiar.

Los usuarios en redes sociales no han dudado en reaccionar a estas declaraciones y por eso han escrito mensajes en canales de YouTube de shows de entretenimiento como Hoy Día. “Imelda sola se encargó de hundirse, escogió mal cómo hacer una supuesta carrera de cantante, ¿con qué talento? Mejor hubiese sido actriz”, “Primera vez que Niurka tiene razón”, “Niurka cada vez que puede dice verdades coherentes”, señalaron.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos reveló la fecha de su boda: “A esta edad todavía siento nervios”

· Niurka Marcos recibe propuesta de matrimonio de su novio en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

· Niurka Marcos cuenta detalles del vestido que usará en su boda con Bruno Espino