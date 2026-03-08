Rihanna está a salvo tras tiroteo en su casa en Beverly Hills

La Policía de Los Ángeles arrestó a una mujer de 30 años luego de que disparó desde su vehículo hacia la mansión de la cantante Rihanna, según confirmaron fuentes policiales a TMZ y Los Angeles Times.

De acuerdo con el sargento de policía Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, la cantante se encontraba dentro de la casa al momento del tiroteo. Afortunadamente, la artista y su familia se encuentran bien tras este incidente.

La policía informó que se dispararon al menos diez veces contra la mansión de la cantante desde un vehículo Tesla blanco que luego huyó en dirección a Coldwater Canyon Drive.

Esta no es la primera vez que Rihanna sufre un incidente en su casa. De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, en el año 2018 un hombre de 27 años irrumpió en la casa de la intérprete de ‘Diamonds’. El sujeto fue descubierto 12 horas después por un asistente, ya que la artista no se encontraba en la casa. El hombre fue arrestado y acusado con cargos de acoso y se le prohibió acercarse a Rihanna durante 10 años.

Rihanna tiene tres hijos con el rapero A$AP Rocky: RZA , de 3 años, Riot Rose, de 2, y Rocki Irish Mayers, de 5 meses.

Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Fenty y nació en Barbados, forjó una destacada carrera como artista, pero desde hace varios años se dedicó a su empresa Fenty Beauty, una de las compañías de cosméticos más exitosas y con mayores ingresos.

La cantante comenzó su relación con A$AP Rocky en 2019 y luego dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA. Durante su show en el medio tiempo del Super Bowl en 2023, la cantante reveló que estaba embarazada de su segundo hijo, Riot. Durante la MET Gala 2025 reveló su tercer embarazo.

Sigue leyendo:

· Rihanna hace su primera aparición pública desde que dio a luz a su tercer bebé

· A$AP Rocky recibió $4 millones de dólares por una de sus casas en Los Ángeles

· Rihanna asistió al entierro de su padre en Barbados