Rihanna hace su primera aparición pública desde que dio a luz a su tercer bebé

La cantante Rihanna apareció públicamente luego de dar a luz a su tercer bebé, una niña llamada Rocki Irish Mayers, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Fue el pasado 25 de septiembre cuando Rihanna publicó una foto sosteniendo a su hija, que nació el pasado 13 de septiembre.

Ha pasado casi un mes desde el nacimiento de su hija por lo que Rihanna decidió hacer su primera aparición pública el pasado 3 de octubre para celebrar el cumpleaños del padre de sus hijos que cumplió 37 años. La famosa pareja fue vista viajando en un convertible negro descapotable por las calles de Los Ángeles. La dueña de Fenty lució una chaqueta de cuero con gafas mientras que A$AP lucía un traje color café.

Rihanna anunció su tercer embarazo durante su paso por la MET Gala 2025 en Nueva York, donde posó ante las cámaras luciendo su vientre abultado luciendo un vestido Ralph Lauren a medida.

Rihanna y Rocky también son padres de RZA, de 3 años, y Riot Rose, de 2. En varias entrevistas la pareja dejó ver su deseo de que su tercer bebé fuese una niña. Sin embargo, la pareja prefirió no saber el sexo de su tercer hijo hasta el momento del nacimiento.

A$AP Rocky habló sobre este tema durante una entrevista con ELLE. “Espero que sea niña. De verdad. Estamos rezando por una niña. La primera vez, queríamos saber el sexo del bebé. La segunda vez, no queríamos saberlo. La tercera vez, no queríamos saberlo hasta que… ya sabes”, dijo Rocky a la mencionada revista a principios de septiembre. “Siento que va a ser niña. Este embarazo es muy diferente a los otros dos. Se nota en la experiencia. Espero que sea niña, hombre. Lo necesito”, dijo.

Rihanna también se ha referido a cómo ha cambiado su vida tras convertirse en madre de tres niños. “Es todo. Realmente no recuerdas la vida de antes, es la locura más grande del mundo”, declaró a

la revista British Vogue en 2023 sobre su maternidad. “Intentas recordarlo —y hay fotos de mi vida anterior—, pero la sensación, los deseos, las cosas que disfrutas, todo, simplemente no te identificas con ello porque ni siquiera te permites llegar tan lejos mentalmente, porque… no importa”.

