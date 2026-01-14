Rihanna bromea sobre la idea de tener un cuarto bebé con A$AP Rocky

La cantante y empresaria Rihanna bromeó sobre la posibilidad de quedar embarazada por cuarta vez con el rapero A$AP Rocky. La estrella musical publicó un comentario en una publicación en Instagram en la que abordaba esta idea con humor.

Todo comenzó cuando la influencer Montana Rose Brown publicó un video en Instagram en el que se preguntaba si en 2026 debía enfocarse en “ponerse hot y sexy o quedarse embarazada”.

Rihanna respondió con humor en la sección de comentarios. “¡Espera! ¿Entonces no estoy loca? ¡Claro que sí!”, alimentando la intriga de sus seguidores con respecto a sus planes familiares futuros.

La magnate de la belleza y el rapero iniciaron su relación en 2020 y desde entonces han formado una gran familia. La pareja tienen tres hijos juntos RZA Athelston Mayers (nacido en 2022), Riot Rose Mayers (nacida en 2023) y Rocki Irish Mayers (nacida en septiembre de 2025).

El comentario de Rihanna abrió las especulaciones sobre la posibilidad de que la artista tenga planes de seguir ampliando su familia. Sin embargo, la artista no ha hablado públicamente sobre sus planes familiares y si realmente desea quedar embarazada por cuarta vez.

El comentario de Rihanna causó opiniones diversas. Algunos celebraron el hecho de que piense en ampliar su familia y concentrarse en su vida como madre, mientras que otros afirmaron que en realidad esperan que la artista lance un nuevo álbum musical.

Durante los últimos años, la cantante se ha mantenido alejada de la música y está concentrada en sus empresas Fenty Beauty y Savage X Fenty. Luego de comenzar su relación con A$AP Rocky, la cantante anunció sus embarazos de manera progresiva durante los últimos seis años.

Rihanna dio de qué hablar al anunciar que estaba embarazada de su segundo hijo durante su show de medio tiempo del Super Bowl en 2023 , en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Durante su performance, la artista reveló al mundo su pancita de embarazada con un atuendo rojo mientras interpretaba sus mayores éxitos en una ambiciosa puesta en escena que incluía bailar sobre plataformas flotantes.

