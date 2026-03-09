Atropello y fuga: hombre sin hogar fue golpeado mortalmente por dos camionetas en Brooklyn

Un sujeto en situación de calle murió tras ser atropellado por dos conductores de SUV diferentes en Brooklyn, quienes se dieron a la fuga, informaron las autoridades.

La víctima, que se cree que contaba con unos 30 años, estaba en los carriles en dirección oeste de Linden Blvd. y Rockaway Ave. en Brownsville cuando el conductor de una SUV clara que circulaba hacia el oeste lo atropelló a las 4:05 de la madrugada del sábado, indicó la policía. El conductor tenía luz verde, añadió.

Una segunda SUV, que también circulaba hacia el oeste por Linden, atropelló a la víctima mientras yacía en el asfalto debido al primer golpe, señalaron las autoridades. Ninguno de los conductores permaneció en la escena.

Los paramédicos llevaron al hombre al Hospital Universitario de Brookdale, pero no pudo ser salvado. La víctima no llevaba consigo nada para ser identificado y la policía sigue trabajando para determinar cuál era su identidad.

No se han hecho arrestos al respecto de este fatídico hecho, informó Daily News.

El hombre pedía dinero por la zona, declaró una amiga el sábado en la noche, quien pidió no dar a conocer su nombre. Ella lo describió como “una persona sociable” y “sensata”.

Además, calificó la zona donde fue arrollado como peligrosa. “Casi me atropellan un par de veces”, manifestó. “Hay que tener cuidado al cruzar la calle”.

El mortal accidente sucedió apenas dos días después de que el conductor de una camioneta Ford se diera a la fuga tras atropellar fatalmente a Zachariah Padilla, de 4 años, en Rockaway Parkway y Linden Blvd., a solo cinco cuadras de distancia.

El menor murió luego de escaparse de su madre, Harmonie Wright, y salir corriendo a la calle poco después de las 11:00 de la mañana del jueves, de acuerdo con las autoridades. El conductor en cuestión no ha sido arrestado.

