Conductor ebrio atropella a dos personas y se estrella contra dos edificios en accidente en El Bronx

Un conductor en supuesto estado de ebriedad embistió a dos personas y se estrelló contra dos edificios en medio de un violento accidente de tránsito en El Bronx, informaron las autoridades.

Identificado como Abner Rosa Blanco, de 42 años, estaba detrás del volante de una camioneta Ford blanca hacia el oeste por East Tremont Ave., cerca de Lafontaine Ave., frente al Parque Walter Gladwin en Morris Heights, poco antes de las 11:00 de la noche del viernes, cuando perdió el control del vehículo y se volcó.

Arrolló a una joven de 18 años y a un hombre de 21 años, antes de estrellarse contra dos tiendas entre Monterey y Third Ave., de acuerdo con lo que informaron los testigos a la policía.

Los servicios de emergencias médicas de la ciudad trasladaron a las víctimas al Hospital St. Barnabas con lesiones leves. Rosa Blanco resultó ileso tras el accidente, informó Daily News.

El Departamento de Policía de Nueva York determinó que el sujeto estaba bajo los efectos del alcohol mientras estaba al volante y lo acusó de conducir en estado de ebriedad.

Rosa Blanco reside en Bridgeport, Connecticut, a unas 50 millas del sitio del accidente, de acuerdo con el NYPD.

Su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx estaba pendiente para este fin de semana.

