Capturan a mujer por el asesinato de un hispano dentro de una vivienda de apoyo en Queens

Una mujer con antecedentes de adicción a las drogas fue detenida por asesinar a un hombre de 59 años dentro de un edificio de viviendas de apoyo ubicado en Queens donde vivía, informó la policía.

Identificada como Odeylin González, de 33 años, está acusada de asesinar a Felipe González González en el interior de su apartamento en la Residencia Barbara Faron, un edificio de nueve pisos en la avenida Nameoke, cerca de la avenida Redfern, en Far Rockaway.

González supuestamente estranguló hasta la muerte a González González en algún momento de los dos días anteriores al descubrimiento de su cadáver alrededor de las 2:30 de la tarde del 30 de enero, con lesiones visibles en el rostro y la cabeza.

El vecino de la víctima, quien se identificó solo como Abraham, cree que el hombre y la sospechosa mantenían una relación sentimental por aproximadamente un año.

“Había días tranquilos y días ruidosos”, dijo sobre su relación. “Tenían sus días. Tenían sus momentos”.

“Era una buena persona”, manifestó Abraham, de 39 años, sobre González González. “Es una buena persona. Intentaba mantener la paz”.

El edificio en cuestión alberga a personas que antes estaban en situación de calle y se recuperan de problemas de salud mental, y la víctima vivía en el buen camino, de acuerdo con una fuente de la policía.

La sospechosa, quien, según las autoridades, vive en una casa a unas tres cuadras de distancia, era un “problema para el edificio”, explicó la fuente.

Pese a tener apellidos parecidos, la víctima y la mujer no son familiares, agregó la fuente.

Asimismo, la oficina del médico forense de la ciudad dictaminó la muerte del hombre como homicidio el 6 de febrero y la policía detuvo a González el pasado 25 de febrero, informó Daily News.

Abraham describió a su vecino asesinado como una persona muy ordenada y limpia, y dijo que arreglaba cosas o las compraba por mayor y las vendía cerca de la estación del ferrocarril de Long Island.

“Siempre que me acercaba a él, nunca me contaba sus problemas. Siempre tenía una sonrisa en la cara”, señaló el vecino. “Siempre se aseguraba de llegar a fin de mes”.

Abraham quedó en shock cuando encontraron sin vida a González González.

“Me dijeron que estaba muerto ahí dentro”, indicó. “Estoy tratando de entender por qué pasó esto. Es un desastre. No me lo esperaba”.

Apuntó que la sospechosa empuñaba un cuchillo de cocina cuando estaba molesta con alguien.

“Un cuchillo grande… Siempre que tenía una confrontación, esto era lo que usaba y sacaba”, dijo. “Era exigente. Era una mujer muy agresiva”.

“Solo sé que era problemática”, añadió Abraham. “Muy problemática”.

González se encuentra detenida sin derecho a fianza hasta su siguiente comparecencia en la Corte Penal de Queens el 28 de abril. Está acusada de asesinato y obstrucción criminal de la respiración.

