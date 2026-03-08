Niño recibe disparo mortal en la cabeza mientras estaba sentado dentro de un auto en Brooklyn

Un adolescente de 14 años recibió un tiro mortal en la cabeza mientras se encontraba sentado dentro de un vehículo en Brooklyn el viernes en la noche, lo que marca el último episodio de violencia juvenil en la Gran Manzana.

La víctima identificada como Johary Cantave estaba en un Mitsubishi blanco en la calle 46 y la novena avenida en Sunset Park, a unas siete cuadras de su casa, cuando se desató el tiroteo cerca de las 11:50 de la noche, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las balas volaron en todas las direcciones mientras tres hombres extraños peleaban con una persona afuera del automóvil, señalaron los funcionarios.

Las imágenes de la escena muestran que la ventana de atrás del vehículo fue destruida por la balacera, informó New York Post.

El amigo de la víctima lo trasladó al Centro Médico Maimonides, pero no pudo ser salvado, indicó NYPD.

Las autoridades están tras la búsqueda de tres sujetos que podrían haber escapado en ciclomotores, apuntaron las fuentes policiales.

La violencia juvenil en la ciudad de Nueva York llegó a niveles históricos en 2025, con cantidades sorprendentes de tiradores y víctimas de disparos menores de 18 años, de acuerdo con los datos recabados por el NYPD.

El año pasado, el 14% de las víctimas de los tiroteos y el 18% de los pistoleros eran menores de 18 años, explicó la comisionada del NYPD, Jessica Tish, en una rueda de prensa en la que se describieron caídas récord en la delincuencia.

La conmocionada madre del niño, que rechazó dar su nombre, estaba acostada en la cama llorando en el apartamento de la familia el sábado en la mañana.

El jovencito estaba cursando octavo grado y se habría graduado de la escuela secundaria en tres meses, indicó.

“Trato de ser fuerte”, dijo. “Te amo”, esas fueron sus últimas palabras, recordó. “Catorce años, catorce años”.

“Le gustaba la música, le gustaba bailar, le gustaba hacer bromas. Era un niño muy bueno”, manifestó la madre.

La mujer exigió a la policía que arrestara al tirador.

“Tienen que ir a prisión de por vida”, dijo. “No quiero que salgan. No ven el día, no ven la luz. Nada.”

