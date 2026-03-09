Expertos afirman que misil estadounidense fue el que impactó en un edificio cerca de escuela en Irán

Un análisis de un vídeo por varios expertos estadounidenses apunta a que fue Estados Unidos quien golpeó con un misil una escuela infantil iraní en Minab, en un ataque que mató a unas 180 personas, la mayoría niñas, en el primer día de la guerra contra Irán.

El vídeo, publicado el domingo por la agencia iraní Mehr y verificado por medios de EE.UU., muestra cómo un misil de crucero Tomahawk impacta sobre una base naval iraní situada junto a la escuela en la ciudad sureña de Minab el pasado 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron su guerra contra Irán.

El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recordó este lunes el diario The New York Times, que al igual que el Washington Post, quienes recurrieron a expertos para verificar la autenticidad del vídeo, geolocalizado también por periodistas de investigación de Bellingcat.

Breaking News: New video adds to evidence that a U.S. missile likely hit an Iranian school where 175 people, many of them children, were reportedly killed.https://t.co/Dqo309M8lW — The New York Times (@nytimes) March 9, 2026

Las imágenes no muestran ningún misil cayendo sobre la escuela, llamada Shajarah Tayyebeh, pero sí dejan ver cómo una columna de humo asciende también sobre el edificio escolar, muy cercano a la base de la Guardia Revolucionaria iraní en Minab.

Una investigación previa del New York Times, basado en imágenes de satélite, publicaciones en redes sociales y otros vídeos verificados, indicó que el edificio donde se encontraba la escuela fue alcanzado por un ataque de precisión que se produjo al mismo tiempo que los ataques contra la base naval.

La escuela, separada de la base desde hace una década

Hasta mediados de la década pasada, el edificio de la escuela formaba parte del complejo de la base militar iraní, según imágenes de satélite analizadas por el diario neoyorquino; pero para septiembre de 2016, el recinto escolar se había excluido de las instalaciones navales, con un muro que lo separaba de ellas.

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible “crimen de guerra”, y que el Gobierno iraní ha tachado de “acto bárbaro”.

El análisis del vídeo que llevó a cabo el New York Times concluye que el misil Tomahawk visible en las imágenes impactó en un edificio descrito como una clínica médica en la base naval iraní.

Cuando la cámara se desplaza hacia la derecha, pueden verse grandes columnas de polvo y humo saliendo de la zona alrededor de la escuela primaria, lo que apunta a que fue alcanzada poco antes del ataque a la base naval, algo que encaja con la cronología de los ataques recopilada por el periódico estadounidense.

Los misiles Tomahawk son misiles guiados de largo alcance que se programan con un plan de vuelo específico antes del lanzamiento y se dirigen por sí mismos hacia sus objetivos, que golpean con precisión, recuerda el rotativo.

Según Irán, la guerra ha dejado ya más de 1,300 civiles muertos en su territorio, mientras que Israel y Estados Unidos acumulan diez y siete bajas, respectivamente, y las autoridades del Líbano elevaron este domingo la cifra de fallecidos por los ataques de Israel en su territorio a casi 400.

