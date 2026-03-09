Selección de Irak pide a FIFA que se reprograme el repechaje del Mundial 2026

El seleccionador de la selección de fútbol de Irak, el australiano Graham Arnold, pidió auxilio a la FIFA para que intervenga y ofrezca un plan alternativo para los partidos de repechaje del Mundial 2026, ante la crisis de seguridad que atraviesa la región por el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos.

Con el espacio aéreo iraquí clausurado hasta el 1 de abril (un día después del partido programado contra el ganador de Bolivia y Surinam), el equipo se encuentra atrapado y sin vías de escape para cumplir con sus compromisos internacionales en Monterrey, México.

La situación es crítica, ya que cerca del 60% de la plantilla de Arnold milita en la liga local y no tiene forma de volar fuera de sus fronteras.

“Por favor, ayúdennos con este partido porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores de Irak”, declaró el estratega a la agencia AAP desde los Emiratos Árabes Unidos.

Arnold propone que la FIFA retrase el encuentro para permitir una preparación adecuada, sugiriendo incluso que el duelo se realice una semana antes del inicio del Mundial en territorio estadounidense.

La pelota está ahora en el tejado de la FIFA, que deberá decidir si mueve las fichas del calendario o si el conflicto termina por apagar la llama mundialista de Irak.

Sigue leyendo:

·Donald Trump ofrecerá asilo a futbolistas iraníes en caso de veto australiano

·“Le pago $80 millones de dólares”: dueño del Inter Miami reveló el sueldo de Messi

·El futbolista más fuerte del mundo tiene prohibido levantar pesas: la sorprendente razón