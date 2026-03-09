Kate del Castillo reitera que no quiere ser mamá

La actriz mexicana Kate del Castillo regresó a su país para visitar a sus padres, según contó recientemente a varios reporteros que la entrevistaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero además habló de su negativa a convertirse en mamá.

Programas de entretenimiento como Hoy lograron recoger declaraciones de la famosa, quien indicó que está emocionada de volver a su tierra.

“Vengo a visitar a mis papás”, decía en la conversación con los reporteros.

Además de esto, explicó que México es uno de sus destinos favoritos y por eso cada vez que puede visita a la nación.

Kate del Castillo no quiere tener hijos

Los periodistas le preguntaron si le gustaría tener hijos y ella comentó que no se siente cómoda con la idea de ser mamá y por eso descarta hasta adoptar. “No es que sea malo adoptar, pero no, nunca he querido ser madre”, explicó.

En el programa Hoy analizaron las declaraciones de la protagonista de La reina del sur y afirmaron que es muy respetable la idea de ella de no querer ser madre. Una de las que opinó al respecto fue Galilea Montijo. “Toda mujer tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, sobre todo esa decisión que es muy personal”, comentó la conductora de televisión.

Por su parte, Raúl Araiza dijo que Kate del Castillo respondió muy bien, en especial por las álgidas preguntas que le hizo la prensa.

La audiencia del show también reaccionó con mensajes como: “Cómo quieren que tenga hijos si ya no puede, gente que no tuvo hijos cuando podía es porque de plano no quiere hijos ni adoptar”, “Es su decisión y se respeta”.

Este tema ha sido frecuente en las entrevistas que le hacen a Kate del Castillo. Sin embargo, siempre ha sido muy enfática en afirmar que ese no es un sueño que tenga en su vida y que espera que su público lo entienda.

