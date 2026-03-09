La MLS impone ejemplarizante sanción a dos jugadores culpables de apuestas ilegales

La MLS dio a conocer su durísima sanción contra Yaw Yeboah y Derrick Jones, jugadores que fueron encontrados culpables de apostar en partidos de la liga estadounidense incluso en aquellos que ellos mismo disputaron.

Tras una investigación, iniciada en el pasado mes de octubre, se corroboró que los exjugadores de Columbus Crew violaron la Política de Apuestas de la liga con “apuestas extensas” en el fútbol, se tomó la determinación de aplicar la pena máxima: suspensión de por vida de disputar encuentros en la MLS.

Tanto Yeboah como Jones fueron puestos en licencia administrativa cuando inició el proceso, en caracter de licencia administrativa por posibles violaciones a normas internas.

Derrick Jones and Yaw Yeboah have just been issued lifetime suspensions from Major League Soccer for betting on MLS matches.



"After reviewing the results of the investigation, MLS concluded that the players engaged in extensive gambling on soccer, including on their own teams." pic.twitter.com/sfzCwS7hOY — Ben Wright (@benwright) March 9, 2026

Se dio a conocer que ambos realizaron apuestas de manera reiterada durante las temporadas 2024 (en la que compartieron equipo, en Columbus Crew) y 2025, incluso en juegos de sus propias escuadras.

Apuestas en 2024

Entre todas las infracciones se destaca un hecho del pasado 19 de octubre del 2024, donde ambos colocaron una apuesta alrededor de que Jones reciba una tarjeta amarilla, lo cual efectivamente aconteció.

Sumado a ello, desde la MLS afirman que “probablemente” también compartieron información confidencial a apostadores externos sobre sus amonestaciones intencionales, aunque se aclaró que no hay evidencia de alterar resultados de ningún encuentro.

Derrick Jones and Yaw Yeboah have received lifetime suspensions from MLS for betting on matches, one incident they found was in a match against New York.



Both Yeboah and Jones placed a bet on Jones to earn a yellow card in the match. Here is the play that he received the card: pic.twitter.com/phe60O3CY8 — Adam King (@AdamKing10TV) March 9, 2026

Yeboah en 2025 vistió la camiseta de Los Ángeles FC, con el cual disputó el Mundial de Clubes, mientras que Jones quedó libre tras esa experiencia en Columbus Crew, club con el que fue campeón de la Leagues Cup en 2024.

