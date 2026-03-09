La MLS impone ejemplarizante sanción a dos jugadores culpables de apuestas ilegales
La liga tomó la determinación de castigar con la pena máxima a Yaw Yeboah y Derrick Jones por violar su Política de Apuestas
La MLS dio a conocer su durísima sanción contra Yaw Yeboah y Derrick Jones, jugadores que fueron encontrados culpables de apostar en partidos de la liga estadounidense incluso en aquellos que ellos mismo disputaron.
Tras una investigación, iniciada en el pasado mes de octubre, se corroboró que los exjugadores de Columbus Crew violaron la Política de Apuestas de la liga con “apuestas extensas” en el fútbol, se tomó la determinación de aplicar la pena máxima: suspensión de por vida de disputar encuentros en la MLS.
Tanto Yeboah como Jones fueron puestos en licencia administrativa cuando inició el proceso, en caracter de licencia administrativa por posibles violaciones a normas internas.
Se dio a conocer que ambos realizaron apuestas de manera reiterada durante las temporadas 2024 (en la que compartieron equipo, en Columbus Crew) y 2025, incluso en juegos de sus propias escuadras.
Apuestas en 2024
Entre todas las infracciones se destaca un hecho del pasado 19 de octubre del 2024, donde ambos colocaron una apuesta alrededor de que Jones reciba una tarjeta amarilla, lo cual efectivamente aconteció.
Sumado a ello, desde la MLS afirman que “probablemente” también compartieron información confidencial a apostadores externos sobre sus amonestaciones intencionales, aunque se aclaró que no hay evidencia de alterar resultados de ningún encuentro.
Yeboah en 2025 vistió la camiseta de Los Ángeles FC, con el cual disputó el Mundial de Clubes, mientras que Jones quedó libre tras esa experiencia en Columbus Crew, club con el que fue campeón de la Leagues Cup en 2024.
